Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

Hermès обошла LVMH и стала самой дорогой в мире компанией по производству предметов роскоши после того, как акции владельца Louis Vuitton упали на фоне неутешительных результатов первого квартала, пишет УНН со ссылкой на Fianancial Times.

Детали

В тяжелое утро для сектора предметов роскоши, в котором компании несколько раз менялись местами, акции LVMH, котирующиеся на Парижской фондовой бирже, упали на 7,5%, в результате рыночная капитализация группы снизилась до 245,3 млрд евро.

Акции Hermès, производителя сумок Birkin и Kelly, упали лишь на 0,4%, в результате чего ее рыночная капитализация составила 247,1 млрд евро.

Индустрия предметов роскоши столкнулась с трудностями после бума во время пандемии, на фоне того, как потребители среднего класса сдерживают расходы, а экономика Китая ослабевает, и эти факторы пока ухудшаются агрессивной торговой войной Дональда Трампа, пишет издание.

Результаты первого квартала LVMH, опубликованные поздно вечером в понедельник, показали, что продажи в ее ключевом подразделении моды и изделий из кожи упали на 5 процентов, что намного меньше ожиданий аналитиков в 1 процент роста.

Напротив, сверхбогатая клиентская база Hermès и жестко контролируемые выпуски продукции позволили ей пережить недавнее замедление лучше, чем конкуренты, отмечает издание.

Слабые квартальные продажи LVMH спровоцировали масштабную распродажу акций класса люкс во вторник: Prada упала на 4,2 процента, а Kering - на 1,4 процента. Акции L’Oréal и Puig также упали после того, как результаты LVMH намекнули на более масштабное замедление в косметической отрасли, пишет издание.

Через 15 лет после того, как французский конгломерат попытался приобрести своего меньшего конкурента во время "тайного рейда", Hermès, как указано, постепенно сокращал отставание от LVMH.

Потрясения в индустрии предметов роскоши произошли после того, как Трамп ввел масштабные "взаимные" пошлины для десятков торговых партнеров, что потрясло рынки и подорвало доверие потребителей в США, отмечает издание.

Ранее в этом месяце президент США объявил о 20-процентных пошлинах на товары, импортируемые из ЕС. Позже эта ставка была снижена до 10 процентов в рамках 90-дневной паузы относительно самых высоких пошлин.

Пошлины, которые оказались более агрессивными, чем ожидалось, заставили аналитиков Bernstein и HSBC на прошлой неделе снизить свои ожидания относительно восстановления рынка предметов роскоши во второй половине года.

Аналитик Citigroup Томас Шове сказал, что из-за экономической неопределенности, вызванной пошлинами Трампа, "трудно построить правдоподобный сценарий", в котором доходы LVMH и всего сектора предметов роскоши в целом улучшатся в следующих кварталах.

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