Hermès обігнала LVMH і стала найдорожчою компанією у категорії предметів розкоші

Hermès обійшла LVMH і стала найдорожчою у світі компанією з виробництва предметів розкоші після того, як акції власника Louis Vuitton впали на тлі невтішних результатів першого кварталу, пише УНН з посиланням на Fianancial Times.

Деталі

У важкий ранок для сектора предметів розкоші, у якому компанії кілька разів мінялися місцями, акції LVMH, що котируються на Паризькій фондовій біржі, впали на 7,5%, у результаті ринкова капіталізація групи знизилася до 245,3 млрд євро.

Акції Hermès, виробника сумок Birkin та Kelly, впали лише на 0,4%, внаслідок чого її ринкова капіталізація становила 247,1 млрд євро.

Індустрія предметів розкоші зіткнулася з труднощами після буму під час пандемії, на тлі того, як споживачі середнього класу стримують витрати, а економіка Китаю слабшає, і ці чинники наразі погіршуються агресивною торговою війною Дональда Трампа, пише видання.

Результати першого кварталу LVMH, опубліковані пізно ввечері в понеділок, показали, що продажі в її ключовому підрозділі моди та виробів зі шкіри впали на 5 відсотків, що набагато менше за очікування аналітиків в 1 відсоток зростання.

Навпаки, надбагата клієнтська база Hermès і жорстко контрольовані випуски продукції дозволили їй пережити недавнє уповільнення краще, ніж конкуренти, зауважує видання.

Слабкі квартальні продажі LVMH спровокували масштабніший розпродаж акцій класу люкс у вівторок: Prada впала на 4,2 відсотка, а Kering - на 1,4 відсотка. Акції L’Oréal та Puig також впали після того, як результати LVMH натякнули на більш масштабне уповільнення у косметичній галузі, пише видання.

Через 15 років після того, як французький конгломерат спробував придбати свого меншого конкурента під час "таємного рейду", Hermès, як вказано, поступово скорочував відставання від LVMH.

Потрясіння в індустрії предметів розкоші відбулося після того, як Трамп ввів масштабні "взаємні" мита для десятків торгових партнерів, що потрясло ринки та підірвало довіру споживачів у США, зазначає видання.

Раніше цього місяця президент США оголосив про 20-відсоткові мита на товари, що імпортуються з ЄС. Пізніше ця ставка була знижена до 10 відсотків у межах 90-денної паузи щодо найвищих мит.

Мита, які виявилися агресивнішими, ніж очікувалося, змусили аналітиків Bernstein і HSBC минулого тижня знизити свої очікування щодо відновлення ринку предметів розкоші в другій половині року.

Аналітик Citigroup Томас Шове сказав, що через економічну невизначеність, спричинену митами Трампа, "важко побудувати правдоподібний сценарій", у якому доходи LVMH та всього сектора предметів розкоші загалом покращаться у наступних кварталах.

Prada купує конкурента у сфері моди Versace