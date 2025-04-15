Флоренс Пью выполнила "сумасшедший" трюк с 670-метровой высоты для фильма "Громовержцы"

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 17584 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 76498 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 41009 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 46384 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 53336 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 95682 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 87309 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35580 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60664 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109648 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
49%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 94987 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 56358 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 31641 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 25752 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 14159 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 76498 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 95051 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 95682 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 87309 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 186147 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 56400 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 30527 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 31484 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 32683 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 34910 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Флоренс Пью выполнила "сумасшедший" трюк с 670-метровой высоты для фильма "Громовержцы"

Киев • УНН

 • 11212 просмотра

29-летняя Флоренс Пью убедила Marvel позволить ей самой спрыгнуть со второго по высоте здания в мире для фильма "Громовержцы". Это был прыжок с небоскреба Merdeka 118 в Куала-Лумпуре.

Флоренс Пью выполнила "сумасшедший" трюк с 670-метровой высоты для фильма "Громовержцы"

29-летняя голливудская актриса Флоренс Пью убедила боссов Marvel разрешить ей самой спрыгнуть со второго по высоте здания в мире для своего нового фильма "Громовержцы" (Thunderbolts). Передает УНН со ссылкой на Fandango.

Детали

В интервью платформе "Fandango", звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью объяснила, как она убедила Кевина Файги, продюсера Marvel Studios, разрешить ей спрыгнуть со второго по высоте здания в мире для съемок фильма "Громовержцы" (Thunderbolts).

Флоренс Пью конкурирует с Томом Крузом в невероятном прыжке

Новый фильм кинематографической Вселенной Марвел "Громовержцы" выйдет в кинотеатрах чуть больше чем через две недели. В преддверии выхода картины, продюсеры и актеры делятся интересными, и порой - уникальными историями со съемочной площадки нового блокбастера.

На совместной пресс-конференции, посвященной промоушену фильма, актриса Флоренс Пью рассказала, как она убедила президента Marvel Studios Кевина Файги снять совершенно безумную сцену, которой зрители смогут насладиться во время просмотра.

29-летняя британская актриса рассказала, что выяснила - в сценарии к фильму есть прыжок с небоскреба высотой почти 680 метров. Ее героиня летит с парашютом.

Marvel показала кадры из новой "Фантастической четверки": в фильме появятся Серебряный Серфер и Галактус04.04.25, 10:29 • 106160 просмотров

Пью подумала о себе: "Конечно, мы это сделаем!" - и написала продюсеру, рассказывает актриса. Пью продолжала настаивать и настаивать. Наконец продюсеры во главе с Кевином Файги сказали:

Хорошо, если ты хочешь упасть со второго по высоте здания, мы позаботимся об этом для тебя

 Пью объяснила, что не боится высоты.

Это сделает чудеса для промо-тура, мы обязательно должны это сделать

- отметила звезда.

Трюк был настолько опасным, что Disney сначала не решился бы его разрешить.

Отдел здоровья и безопасности Disney просто отказался. Это вполне разумно. Это не без риска. И это только потому, что она (Пью) глубоко в это верила

- объясняет режиссер Джейк Шрейер в опубликованном видео.

Прыжок с небоскреба Merdeka 118 высотой 678,9 метров в столице Малайзии Куала-Лумпуре все же требовал от британской актрисы большого "ментального контроля". По ее словам, это "сама по себе была суперсила".

Контроль над разумом, который мне пришлось пройти в тот день, сам по себе был суперсилой

вспоминала номинантка на «Оскар» за фильм «Маленькие женщины» (Little Women).

После прыжка, столкнувшись с таким выбросом адреналина, Пью проспала три часа: "Мой мозг отключился", объяснила звезда фильмов Marvel.

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина20.11.24, 13:05 • 105262 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

УНН Lite
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,330.88
Tesla
$247.68
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77