Флоренс Пью выполнила "сумасшедший" трюк с 670-метровой высоты для фильма "Громовержцы"

29-летняя голливудская актриса Флоренс Пью убедила боссов Marvel разрешить ей самой спрыгнуть со второго по высоте здания в мире для своего нового фильма "Громовержцы" (Thunderbolts). Передает УНН со ссылкой на Fandango.

Детали

В интервью платформе "Fandango", звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью объяснила, как она убедила Кевина Файги, продюсера Marvel Studios, разрешить ей спрыгнуть со второго по высоте здания в мире для съемок фильма "Громовержцы" (Thunderbolts).

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Новый фильм кинематографической Вселенной Марвел "Громовержцы" выйдет в кинотеатрах чуть больше чем через две недели. В преддверии выхода картины, продюсеры и актеры делятся интересными, и порой - уникальными историями со съемочной площадки нового блокбастера.



На совместной пресс-конференции, посвященной промоушену фильма, актриса Флоренс Пью рассказала, как она убедила президента Marvel Studios Кевина Файги снять совершенно безумную сцену, которой зрители смогут насладиться во время просмотра.

29-летняя британская актриса рассказала, что выяснила - в сценарии к фильму есть прыжок с небоскреба высотой почти 680 метров. Ее героиня летит с парашютом.



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Пью подумала о себе: "Конечно, мы это сделаем!" - и написала продюсеру, рассказывает актриса. Пью продолжала настаивать и настаивать. Наконец продюсеры во главе с Кевином Файги сказали:

Хорошо, если ты хочешь упасть со второго по высоте здания, мы позаботимся об этом для тебя

Пью объяснила, что не боится высоты.

Это сделает чудеса для промо-тура, мы обязательно должны это сделать - отметила звезда.

Трюк был настолько опасным, что Disney сначала не решился бы его разрешить.

Отдел здоровья и безопасности Disney просто отказался. Это вполне разумно. Это не без риска. И это только потому, что она (Пью) глубоко в это верила - объясняет режиссер Джейк Шрейер в опубликованном видео.

Прыжок с небоскреба Merdeka 118 высотой 678,9 метров в столице Малайзии Куала-Лумпуре все же требовал от британской актрисы большого "ментального контроля". По ее словам, это "сама по себе была суперсила".

Контроль над разумом, который мне пришлось пройти в тот день, сам по себе был суперсилой вспоминала номинантка на «Оскар» за фильм «Маленькие женщины» (Little Women).

После прыжка, столкнувшись с таким выбросом адреналина, Пью проспала три часа: "Мой мозг отключился", объяснила звезда фильмов Marvel.

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