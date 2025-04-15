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Флоренс П'ю виконала "божевільний" трюк з 670-метрової висоти для фільму "Громовержці"

Київ • УНН

 • 11348 перегляди

29-річна Флоренс П'ю переконала Marvel дозволити їй самій стрибнути з другої за висотою будівлі у світі для фільму "Громовержці". Це був стрибок з хмарочоса Merdeka 118 у Куала-Лумпурі.

Флоренс П'ю виконала "божевільний" трюк з 670-метрової висоти для фільму "Громовержці"

29-річна голлівудська акторка Флоренс П'ю переконала босів Marvel дозволити їй самій стрибнути з другої за висотою будівлі у світі для свого нового фільму "Громове́ржці" (Thunderbolts). Передає УНН із посиланням на Fandango.

Деталі

У інтерв'ю платформі "Fandango", зірка "Опенгеймера" Флоренс П'ю пояснила, як вона переконала Кевіна Файгі, продюсера Marvel Studios, дозволити їй стрибнути з другої за висотою будівлі в світі для зйомок фільму "Громове́ржці" (Thunderbolts).

Флоренс П'ю конкурує з Томом Крузом у неймовірному стрибку

Новий фільм кінематографічного Всесвіту Марвел "Громове́ржці" вийде в кінотеатрах трохи більше ніж через два тижні. Напередодні виходу картини, продюсери та актори діляться цікавими, і часом - унікальними історіями зі знімального майданчика нового блокбастера.

На спільній прес-конференції, присвяченій промоушену фільму, акторка Флоренс П'ю розповіла, як вона переконала президента Marvel Studios Кевіна Файґі зняти абсолютно божевільну сцену, якою глядачі зможуть насолодитися під час перегляду.

29-річна британська акторка розповіла, що з'ясувала - у сценарії до фільму є стрибок з хмарочоса висотою майже 680 метрів. Її героїня летить з парашутом.

Marvel показала кадри з нової "Фантастичної четвірки": у фільмі з'являться Срібний Серфер і Галактус04.04.25, 10:29 • 106160 переглядiв

П'ю подумала про себе: "Звичайно, ми це зробимо!" - і написала продюсеру, розповідає акторка. П'ю продовжувала наполягати і наполягати. Нарешті продюсери на чолі з Кевіном Файґі сказали:

Гаразд, якщо ти хочеш впасти з другої за висотою будівлі, ми подбаємо про це для тебе

 П'ю пояснила, що не боїться висоти.

Це зробить чудеса для промо-туру, ми обов’язково повинні це зробити

- зазначила зірка.

Трюк був настільки небезпечним, що Disney спочатку не наважився б його дозволити.

Відділ здоров’я та безпеки Disney просто відмовився. Це цілком розумно. Це не без ризику. І це лише тому, що вона (П'ю) глибоко в це вірила

- пояснює режисер Джейк Шреєр у опублікованому відео.

Стрибок з хмарочоса Merdeka 118 висотою 678,9 метрів у столиці Малайзії Куала-Лумпурі все ж вимагав від британської акторки великого "ментального контролю". За її словами, це "сама по собі була суперсила".

Контроль над розумом, який мені довелося пройти того дня, сам по собі був суперсилою

згадувала номінантка на «Оскар» за фільм «Маленькі жінки» (Little Women).

Після стрибка, зіткнувшись з таким викидом адреналіну, П'ю проспала три години: "Мій мозок відключився", пояснила зірка фільмів Marvel.

Флоренс П’ю заморозила свої яйцеклітини: ось причина20.11.24, 13:05 • 105262 перегляди

Ігор Тележніков

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