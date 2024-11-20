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Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

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27-летняя звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью рассказала о замораживании яйцеклеток после диагностирования синдрома поликистозных яичников. Актриса приняла это решение, несмотря на семейную историю поздней фертильности.

Британская актриса Флоренс Пью, известная своим участием в фильме "Опенгеймер", недавно рассказала, что решила заморозить свои яйцеклетки в возрасте 27 лет.

Передает УНН со ссылкой на Grazia.

Детали

Флоренс Пью рассказала о своем здоровье и рассказала, что заморозила свои яйцеклетки после того, как ей поставили диагноз синдром поликистозных яичников (СПКЯ), в дополнение к другим хроническим заболеваниям.

В интервью в подкасте Dear Media SHE MD, Пью рассказала, как пришла к такому решению:

У меня внезапно возникло ощущение, что я должен пойти все проверить. Мне снились какие-то странные сны, кажется, мое тело подсказывало мне это. Это так странно, потому что моя семья-такая детская машина, — говорит она, добавляя, - у моей мамы были дети в 40 лет, а у моей бабушки были дети на протяжении всей жизни…

- вспоминает она.
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является основной причиной бесплодия у женщин. Это генетическое, гормональное и метаболическое состояние может вызвать нерегулярные менструации, прыщи, бесплодие, увеличение веса и чрезмерный рост волос.

Дополнение

Хотя Пью тщательно скрывает свою личную жизнь, темы этой дискуссии перекликаются с ее ролью в предстоящей романтической драме "Мы живем во времени". 

Номинант на премию "Оскар" играет вместе с Эндрю Гарфилдом в роли партнеров, которые испытывают всю гамму человеческих эмоций, когда история их жизни разворачивается в течение десятилетия в Лондоне.

Их отношения меняются после того, как персонажу пью диагностируют рак, заставляя пару ценить каждый момент. 

Королева Елизавета II болела раком костей - Борис Джонсон1 окт. 2024, 02:31 • 18136 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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