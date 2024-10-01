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Актуальное
Королева Елизавета II болела раком костей - Борис Джонсон

Королева Елизавета II болела раком костей - Борис Джонсон

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 02:31  •  436 просмотра

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах раскрыл, что королева Елизавета II страдала от рака костей. Он описал ее последний вид и решимость выполнить долг до конца.

Покойная королева Елизавета II болела раком костей в последние годы своей жизни. Об этом написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах, которые есть в его книге "Unleashed". Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Известно, что книга должна быть опубликована в этом месяце. По словам политика, он "знал в течение года или более", что у Елизаветы "была форма рака костей".

Это первый случай, когда высокопоставленный британский политик заговорил о причине смерти королевы, которая в свидетельстве о смерти была официально указана как "старость". Это откровение является очень необычным для британской общественной жизни. Здоровье королевы было тщательно охраняемой тайной во время ее правления, а информация о встречах премьер-министра и монарха обычно держится в секрете,

- отметило издание.

В своих мемуарах Джонсон также вспомнил свою последнюю встречу с монархом. Он рассказал, что она выглядела бледной и более сгорбленной, а на руках и запястьях у нее были темные синяки, возможно, от капельниц или инъекций. 

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В то же время бывший премьер-министр Британии подчеркнул, что настроение королевы было "абсолютно не нарушено ее болезнью, и время от времени в нашем разговоре она все еще сверкала той большой белой улыбкой в ее внезапной красоте, поднимающей настроение".

По его словам, покойная Елизавета II на протяжении всего лета знала, что уходит, однако она "была полна решимости держаться и выполнить свой последний долг", а именно присутствовать при передаче власти от Джонсона его преемнице Лиз Трасс.

Напомним

8 сентября 2022 года Королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и еще 14-ти стран Содружества наций Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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