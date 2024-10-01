Королева Єлизавета II хворіла на рак кісток - Борис Джонсон

Покійна королева Єлизавета II хворіла на рак кісток в останні роки свого життя. Про це написав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в своїх мемуарах, які є у його книзі "Unleashed". Про це повідомля Politico, пише УНН.

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Відомо, що книга має бути опублікована цього місяця. За словами політика, він "знав протягом року або більше", що у Єлизавети "була форма раку кісток".

Це перший випадок, коли високопоставлений британський політик заговорив про причину смерті королеви, яка в свідоцтві про смерть була офіційно вказана як "старість". Це одкровення є дуже незвичним для британського суспільного життя. Здоров'я королеви було ретельно охоронюваною таємницею під час її правління, а інформація про зустрічі прем'єр-міністра і монарха зазвичай тримається в секреті,