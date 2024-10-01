Королева Єлизавета II хворіла на рак кісток - Борис Джонсон
Київ • УНН
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїх мемуарах розкрив, що королева Єлизавета II страждала від раку кісток. Він описав її останній вигляд та рішучість виконати обов'язок до кінця.
Покійна королева Єлизавета II хворіла на рак кісток в останні роки свого життя. Про це написав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в своїх мемуарах, які є у його книзі "Unleashed". Про це повідомля Politico, пише УНН.
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Відомо, що книга має бути опублікована цього місяця. За словами політика, він "знав протягом року або більше", що у Єлизавети "була форма раку кісток".
Це перший випадок, коли високопоставлений британський політик заговорив про причину смерті королеви, яка в свідоцтві про смерть була офіційно вказана як "старість". Це одкровення є дуже незвичним для британського суспільного життя. Здоров'я королеви було ретельно охоронюваною таємницею під час її правління, а інформація про зустрічі прем'єр-міністра і монарха зазвичай тримається в секреті,
У своїх мемуарах Джонсон також згадав свою останню зустріч з монархом. Він розповів, що вона мала блідий та більш згорблений вигляд, а на руках та зап'ястях в неї були темні синці, можливо, від крапельниць або ін'єкцій.
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Водночас колишній прем'єр-міністр Британії наголосив, що настрій королеви був "абсолютно не порушений її хворобою, і час від часу в нашій розмові вона все ще проблискувала тією великою білою посмішкою в її раптовій красі, що піднімає настрій".
За його словами, покійна Єлизавета II впродовж всього літа знала, що йде, проте вона "була сповнена рішучості триматися і виконати свій останній обов'язок", а саме бути присутньою під час передачі влади від Джонсона його наступниці Ліз Трасс.
Нагадаємо
8 вересня 2022 року Королева і голова держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та ще 14-ти країн Співдружності націй Єлизавета ІІ пішла з життя у віці 96 років.