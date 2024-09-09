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Принц Гаррі успадкує 8 мільйонів фунтів стерлінгів від королеви Єлизавети

Принц Гаррі успадкує 8 мільйонів фунтів стерлінгів від королеви Єлизавети

Київ • УНН

 • 15565 перегляди

Принц Гаррі може успадкувати 8 млн фунтів від трастового фонду королеви-матері на своє 40-річчя 15 вересня. Фонд у 19 млн фунтів був створений для правнуків королеви, з яких Гаррі може отримати більшу частку.

Принц Гаррі герцог Сассекський може успадкувати 8 мільйонів фунтів стерлінгів від покійної королеви-матері, на свій 40-й день народження. Пише УНН з посиланням на The Times.

Деталі

Як відомо, у 1994 королева Єлизавета II створила трастовий фонд та залишила своїм правнукам значний спадок.

Тоді був створений трастовий фонд. Це був спосіб для королеви-матері відкладати гроші для своїх правнуків, коли вони підростуть, і спосіб передати частину свого майна у спадщину без сплати податків

– говорить один з колишніх співробітників палацу для The Times.

Трастовий фонд містив 19 мільйонів фунтів стерлінгів, які були подаровані онукам покійної королеви-матері з нагоди їхнього 21-го та 40-річчя.

Цієї неділі, 15 вересня, принц Гаррі святкуватиме своє 40-річчя, тож ймовірно тримає спадок у розмірі 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

Повної інформації про трастовий фонд не було оприлюднено, проте у джерел, близьких до палацу, є припущення, що Гаррі отримає більшу частину спадщини, ніж Вільям. Це все пояснюється тим, що йому не судилося стати королем.

Нагадаємо

Нині статки принца Гаррі та його дружини Меган Маркл оцінюються у 11 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 15 мільйонів доларів), тоді як у його брата, принца Вільяма – 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,3 мільярда доларів).

Раніше, за інформацією The Independent, один королівський коментатор заявляв, що уявлення Меган Маркл про "сповнене нескінченної пошани та незліченного багатства" життя в королівській родині – не справдилися.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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