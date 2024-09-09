Принц Гарри унаследует 8 миллионов фунтов стерлингов от королевы Елизаветы
Киев • УНН
Принц Гарри может унаследовать 8 млн фунтов от трастового фонда королевы-матери на свое 40-летие 15 сентября. Фонд в 19 млн фунтов был создан для правнуков королевы, из которых Гарри может получить большую долю.
Принц Гарри герцог Сассекский может унаследовать 8 миллионов фунтов стерлингов от покойной королевы-матери, на свой 40-й день рождения. Пишет УНН со ссылкой на The Times.
Детали
Как известно, в 1994 году королева Елизавета II создала трастовый фонд и оставила своим правнукам значительное наследство.
Тогда был создан трастовый фонд. Это был способ для королевы-матери откладывать деньги для своих правнуков, когда они подрастут, и способ передать часть своего имущества по наследству без уплаты налогов
Трастовый фонд содержал 19 миллионов фунтов стерлингов, которые были подарены внукам покойной королевы-матери по случаю их 21-го и 40-летия.
В это воскресенье, 15 сентября, принц Гарри будет праздновать свое 40-летие, поэтому вероятно держит наследство в размере 8 миллионов фунтов стерлингов.
Полная информация о трастовом фонде не была обнародована, однако у источников, близких к дворцу, есть предположение, что Гарри получит большую часть наследства, чем Уильям. Это все объясняется тем, что ему не суждено было стать королем.
Напомним,
Сейчас состояние принца Гарри и его жены Меган Маркл оценивается в 11 миллионов фунтов стерлингов (почти 15 миллионов долларов), тогда как у его брата, принца Уильяма - 1 миллиард фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов).
Ранее, по информации The Independent, один королевский комментатор заявлял, что представления Меган Маркл о «полной бесконечного почета и несметного богатства» жизни в королевской семье - не оправдались.