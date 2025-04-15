"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

Уже более полугода Фонд государственного имущества Украины возглавляет юрист Иванна Смачило. Она стала и.о. главы ФГИУ после того, как предыдущий руководитель Виталий Коваль занял должность министра агрополитики. Медиа и общественность сосредоточили внимание исключительно на его новой должности, зато Смачило осталась вне внимания, хотя и возглавила один из самых влиятельных органов по управлению государственными активами.

Кто такая Иванна Смачило

Иванна Смачило много лет работала юрисконсультом в частных компаниях, инспектором труда в Ровенском областном комитете профсоюза, а позже несколько лет занималась адвокатской деятельностью. Впоследствии была начальником Главного территориального управления юстиции в Ровенской и Львовской областях.

Первую действительно заметную должность Иванна Смачило заняла в 2018 году - тогда она была назначена заместителем Министра юстиции в правительстве Владимира Гройсмана. На этой должности она проработала до сентября 2019 года. Через некоторое время после ухода с должности в Минюсте Смачило стала советником тогдашнего председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля (ныне министра аграрной политики). В 2021 году Коваль назначил своего советника на должность заместителя председателя ОГА по вопросам цифровизации.

"Ровенская команда"

В ноябре 2023 года Виталий Коваль получил новую должность - он возглавил Фонд государственного имущества Украины. А уже в январе Кабмин назначил Смачило его заместителем в Фонде. Еще одним заместителем Коваля тогда же был назначен Игорь Тимошенко, который также был его заместителем в ОГА.

То есть Коваль привел в Фонд свой кадровый резерв из проверенных и доверенных лиц, которые прошли с ним нелегкий путь управления областью, о котором, кстати, писали в основном только в контексте неэффективной, незаметной работы и того, что Коваля вот-вот отправят в отставку (особенно после того, как должность руководителя Офиса президента покинул Андрей Богдан, который и лоббировал назначение Коваля главой ОГА).

Но, вероятно, Коваль и Смачило имеют более давние связи. Для того чтобы разобраться в этом, надо несколько углубиться в биографию обоих.

Виталий Коваль - бизнесмен из города Березно Ровенской области, который, до своего перехода на госслужбу, возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях.

Березно фигурирует и в бизнес-биографии мужа Иванны Смачило - Андрея. Последний длительное время был основателем и конечным бенефициаром ООО "Березнехолод" (которое когда-то имело "прописку" в Березно). Сейчас он вышел из этого предприятия и вместе с братом Тарасом является одним из бенефициаров Ассоциации "Правовая защита национального бизнеса", которое занимается исследованием конъюнктуры рынка и выявлением общественного мнения.

Но примечательно, что одним из основателей этой ассоциации выступает уже упоминавшееся "Березнехолод".

И хотя прямых бизнес-связей, на первый взгляд, Коваль и семья Смачило не имеют, однако трудно представить, что бизнесмены из Березно, население которого по открытой информации едва превышает 13 тысяч человек, никоим образом не пересекались. Тем более, что и Коваль и Иванна Смачило уже в Ровно вели довольно активную общественную деятельность еще до назначения на должности в государственной вертикали и, очевидно, были знакомы.

И когда в 23 году Коваль возглавил ФГИУ он, что вполне логично, решил перетащить туда и своих людей, среди которых и Смачило.

В сентябре 2024 года Коваль был назначен на должность министра аграрной политики, а руководство Фонда госимущества без объявления нового конкурса перешло в руки Смачило. Хотя вполне логично, что исполняющим обязанности главы ФГИУ должен был стать первый заместитель, которым на момент назначения Коваля на министерскую должность был Денис Шугалий.

Такая кадровая последовательность вызывает логичный вопрос - речь идет об управленческой эффективности или продолжении контроля над государственными активами через "свое лицо"?

Иронично, что еще в 2020 году Иванна Смачило в интервью заявляла:

"Общее между моей работой в разных городах и на разных должностях было разве то, что и в Ровно, и во Львове, и в Киеве было много соблазнов. И большинство людей им рано или поздно поддается. Это обычный производственный процесс. Начиная от просьб устроить кого-то на работу и заканчивая тем, чтобы лояльнее отнестись к какому-то из исполнительных производств на миллионы".

При этом же ее собственная карьера, которая по крайней мере в последние годы, почти полностью связана с Виталием Ковалем, выглядит как пример той же кадровой лояльности, которую она публично критикует.

Не янтарь, а земля

На то, что Иванна Смачило не случайно стала главой Фонда государственного имущества намекают и общие "любимые" активы с Ковалем.

Одной из самых известных инициатив ФГИУ во времена Коваля стало создание так называемого "Земельного банка". Это система, через которую сельскохозяйственная земля, принадлежащая государству, переходит под управление Фонда и впоследствии выставляется на аукционы.

По официальной информации - это прозрачный механизм аренды земли через аукцион. Однако, некоторые эксперты указывают на риски концентрации и контролируемого перераспределения ресурсов.

После того как Фонд госимущества возглавила Иванна Смачило, она стала ответственной за дальнейшее продвижение земельного направления.

На днях Фонд госимущества заявил, что хочет изъять более 135 тысяч гектаров земли у Национальной академии аграрных наук Украины. Академия выступила категорически против этого и заявила об угрозе национальной продовольственной безопасности и разрушении научной инфраструктуры.

Вместо выводов

Поэтому, похоже, то, что именно Иванна Смачило возглавила ФГИУ может быть не случайным совпадением, а иллюстрацией так называемого "скрытого кумовства" и передачи "схем" в проверенные руки.

Не стало предметом внимания и то, что Иванна Смачило до того была заместителем Коваля, а еще раньше — его подчиненной в Ровенской ОГА. Если проанализировать ее карьеру за последние годы, то это назначение выглядит как пример неформального кадрового лоббирования, когда государственные должности занимают "свои проверенные люди".