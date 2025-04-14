Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 8336 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 30659 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 22244 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 27166 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 36007 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 71309 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 66075 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 34481 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59900 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 107669 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 50191 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 52019 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 60876 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 30013 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 13338 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 30712 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 62007 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 71343 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 66104 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 171298 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 30856 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 22848 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 24363 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 26156 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 28687 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Киев • УНН

 • 159338 просмотра

Во время ракетной атаки в Сумах 13-летний Кирилл Ильяшенко выбил окно и помог пассажирам выбраться из горящего автобуса. Парень получил ранения, но спас многих.

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

13-летний Кирилл Ильяшенко спас пассажиров из автобуса, который загорелся во время ракетной атаки в центре Сум 13 апреля. Парень выбил окно, открыл заблокированную дверь снаружи и помог другим пассажирам выбраться, а затем помогал другим пострадавшим уже на улице. Об этом пишет УНН со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко и Министерство молодежи и спорта.

Его фотографии в эти сутки облетели мир. Своими действиями он спас жизни другим. 13-летний Кирилл Ильяшенко вместе с мамой оказался в эпицентре вчерашнего российского удара по Сумам - ехал в автобусе на тренировку. Несмотря на сильный взрыв, огонь и панику, парень выбил окно, открыл заблокированную дверь снаружи и помог другим пассажирам выбраться. А потом помогал другим пострадавшим уже на улице 

- сообщил Клименко.

Он отметил, что сейчас парень в больнице с ранениями головы и руки.

Без лишних деталей он говорит: "Я просто сделал то, что мог". Сейчас вся страна благодарит Кирилла за поступок. Он и есть нашим новым поколением Героев: смелый, решительный и самоотверженный 

- добавил Клименко.

Добавим

В Министерстве молодежи и спорта рассказали, что Кирилл является учеником Сумской ООШ №4 и воспитанником городского коммунального учреждения "Детско-юношеская спортивная школа по вольной борьбе".

Несмотря на ранения - у парня три осколка в голове, - Кирилл разбил окно, выпрыгнул из охваченного огнем автобуса и открыл дверь снаружи, помогая спасти тех, кто еще был жив. Он спасал других, будучи раненым сам. Сейчас Кирилл находится под наблюдением медиков. Один осколок уже достали. Впереди - лечение и восстановление. И все это время с ним - любовь мамы, забота врачей и наша безграничная гордость 

- отметили в министерстве.

Напомним

Вчера, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Сумах, в результате чего погибли 34 человека (среди них два ребенка) и 117 получили ранения (15 детей). В Национальной полиции показали кадры первых минут после вражеской атаки.

В полиции показали первые минуты после ужасного удара российских захватчиков по Сумам14.04.25, 11:27 • 9712 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
Игорь Клименко
Сумы
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09