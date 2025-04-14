Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

13-летний Кирилл Ильяшенко спас пассажиров из автобуса, который загорелся во время ракетной атаки в центре Сум 13 апреля. Парень выбил окно, открыл заблокированную дверь снаружи и помог другим пассажирам выбраться, а затем помогал другим пострадавшим уже на улице. Об этом пишет УНН со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко и Министерство молодежи и спорта.

Его фотографии в эти сутки облетели мир. Своими действиями он спас жизни другим. 13-летний Кирилл Ильяшенко вместе с мамой оказался в эпицентре вчерашнего российского удара по Сумам - ехал в автобусе на тренировку. Несмотря на сильный взрыв, огонь и панику, парень выбил окно, открыл заблокированную дверь снаружи и помог другим пассажирам выбраться. А потом помогал другим пострадавшим уже на улице - сообщил Клименко.

Он отметил, что сейчас парень в больнице с ранениями головы и руки.

Без лишних деталей он говорит: "Я просто сделал то, что мог". Сейчас вся страна благодарит Кирилла за поступок. Он и есть нашим новым поколением Героев: смелый, решительный и самоотверженный - добавил Клименко.

Добавим

В Министерстве молодежи и спорта рассказали, что Кирилл является учеником Сумской ООШ №4 и воспитанником городского коммунального учреждения "Детско-юношеская спортивная школа по вольной борьбе".

Несмотря на ранения - у парня три осколка в голове, - Кирилл разбил окно, выпрыгнул из охваченного огнем автобуса и открыл дверь снаружи, помогая спасти тех, кто еще был жив. Он спасал других, будучи раненым сам. Сейчас Кирилл находится под наблюдением медиков. Один осколок уже достали. Впереди - лечение и восстановление. И все это время с ним - любовь мамы, забота врачей и наша безграничная гордость - отметили в министерстве.

Напомним

Вчера, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Сумах, в результате чего погибли 34 человека (среди них два ребенка) и 117 получили ранения (15 детей). В Национальной полиции показали кадры первых минут после вражеской атаки.

В полиции показали первые минуты после ужасного удара российских захватчиков по Сумам