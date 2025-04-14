Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

13-річний Кирило Ілляшенко урятував пасажирів з автобуса, який загорівся під час ракетної атаки в центрі Сум 13 квітня. Хлопець вибив вікно, відкрив заблоковані двері ззовні та допоміг іншим пасажирам вибратися, а потім допомагав іншим потерпілим вже на вулиці. Про це пише УНН з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та Міністерство молоді та спорту.

Його світлини цієї доби облетіли світ. Своїми діями він врятував життя іншим. 13-річний Кирило Ілляшенко разом із мамою опинився в епіцентрі вчорашнього російського удару по Сумах - їхав у автобусі на тренування. Попри сильний вибух, вогонь та паніку, хлопець вибив вікно, відкрив заблоковані двері ззовні та допоміг іншим пасажирам вибратися. А потім допомагав іншим потерпілим вже на вулиці - повідомив Клименко.

Він зазначив, що нині хлопець у лікарні із пораненнями голови та руки.

Без зайвих деталей він каже: "Я просто зробив те, що міг". Зараз вся країна дякує Кирилу за вчинок. Він і є нашим новим поколінням Героїв: сміливий, рішучий та самовідданий - додав Клименко.

Додамо

У Міністерстві молоді та спорту розповіли, що Кирило є учнем Сумської ЗОШ №4 та вихованцем міського комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа з вільної боротьби".

Попри поранення - у хлопця три уламки в голові, - Кирило розбив вікно, вистрибнув з охопленого вогнем автобуса та відкрив двері ззовні, допомагаючи врятувати тих, хто ще був живий. Він рятував інших, будучи пораненим сам. Нині Кирило перебуває під наглядом медиків. Один уламок уже дістали. Попереду - лікування й відновлення. І весь цей час із ним - любов мами, турбота лікарів і наша безмежна гордість - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо

Учора, 13 квітня, росіяни завдали ракетного удару по цивільному населенню в Сумах, внаслідок чого загинуло 34 людини (серед них дві дитини) та 117 зазнали поранень (15 дітей). В Національній поліції показали кадри перших хвилин після ворожої атаки.

В поліції показали перші хвилини після жахливого удару російських загарбників по Сумах