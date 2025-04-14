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Financial Times

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The Guardian

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В поліції показали перші хвилини після жахливого удару російських загарбників по Сумах

Київ • УНН

 • 9684 перегляди

росіяни завдали ракетного удару по цивільному населенню в Сумах. Загинуло 34 людини, серед яких двоє дітей, 117 отримали поранення. Поліція показала перші хвилини після атаки.

В поліції показали перші хвилини після жахливого удару російських загарбників по Сумах

Учора, 13 квітня, росіяни завдали ракетного удару по цивільному населенню в Сумах, внаслідок чого загинуло 34 людини (серед них дві дитини) та 117 зазнали поранень (15 дітей). В Національній поліції показали кадри перших хвилин після ворожої атаки, передає УНН.

Суми. Вербна неділя. День, коли вербові гілочки символізують життя, надію і мир. День, коли серця українців сповнюються вірою у світле завтра та молитвою за своїх рідних і за нашу землю

- говориться в повідомленні.

Проте для мешканців Сум, які зазнали ракетного удару з боку росіян, святковий день став часом болю і скорботи.

Та цей день став днем болю і чорної скорботи для всієї України. Ракетний удар по мирних Сумах - ще один болючий шрам на серці нашої країни. росія знову принесла смерть. Загинули невинні люди, серед них - діти

- сказали правоохоронці.

Патрульні поліцейські разом із співробітниками інших служб працювали на місці подій.

"Серед руїн, диму, сліз та болю… Допомагали постраждалим, рятували тих, кого ще можна було врятувати", - розповіли в поліції.

В Національній поліції також нагадали, що цей терористичний удар є черговим нагадуванням про те, з яким ворогом доводиться мати справу.

"Сьогодні Україна знову бачить справжнє обличчя ворога. Ми вистоїмо. Ми пам’ятаємо кожне ім’я. Вічна пам’ять усім загиблим та найшвидшого одужання пораненим", - підсумували в Нацполіції.

Доповнення

Глави українських церков і релігійних організацій засудили терористичні атаки росії на Україну під час Пасхальних свят та Песаху. Вони закликали світ посилити допомогу Україні.

У понеділок закордонні дипломатичні установи України приспустили державні прапори в знак жалоби за жертвами варварського ракетного удару по Сумах, який здійснили російські загарбники.

Цей символічний жест є частиною вшанування пам’яті загиблих та висловлення солідарності з усіма, кого торкнулася трагедія.

Павло Зінченко

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