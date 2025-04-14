В полиции показали первые минуты после ужасного удара российских захватчиков по Сумам

Вчера, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Сумах, в результате чего погибли 34 человека (среди них два ребенка) и 117 получили ранения (15 детей). В Национальной полиции показали кадры первых минут после вражеской атаки, передает УНН.

Сумы. Вербное воскресенье. День, когда вербные веточки символизируют жизнь, надежду и мир. День, когда сердца украинцев наполняются верой в светлое завтра и молитвой за своих родных и за нашу землю - говорится в сообщении.

Однако для жителей Сум, которые подверглись ракетному удару со стороны россиян, праздничный день стал временем боли и скорби.

Но этот день стал днем боли и черной скорби для всей Украины. Ракетный удар по мирным Сумам - еще один болезненный шрам на сердце нашей страны. россия снова принесла смерть. Погибли невинные люди, среди них - дети - сказали правоохранители.

Патрульные полицейские вместе с сотрудниками других служб работали на месте событий.

"Среди руин, дыма, слез и боли… Помогали пострадавшим, спасали тех, кого еще можно было спасти", - рассказали в полиции.

В Национальной полиции также напомнили, что этот террористический удар является очередным напоминанием о том, с каким врагом приходится иметь дело.

"Сегодня Украина снова видит истинное лицо врага. Мы выстоим. Мы помним каждое имя. Вечная память всем погибшим и скорейшего выздоровления раненым", - подытожили в Нацполиции.

Дополнение

Главы украинских церквей и религиозных организаций осудили террористические атаки россии на Украину во время Пасхальных праздников и Песаха. Они призвали мир усилить помощь Украине.

В понедельник зарубежные дипломатические учреждения Украины приспустили государственные флаги в знак траура по жертвам варварского ракетного удара по Сумам, который совершили российские захватчики.

Этот символический жест является частью чествования памяти погибших и выражения солидарности со всеми, кого коснулась трагедия.