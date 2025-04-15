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Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

Киев • УНН

 • 137470 просмотра

Главу АРМА Елену Думу обвиняют в игнорировании решений суда и дискредитации сотрудников. Ее деятельность привела к падению антикоррупционных рейтингов Украины.

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

Председатель Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума публично позиционирует себя как лидер антикоррупционной трансформации. Однако, на практике, даже судебные решения она выполняет выборочно - если это не противоречит ее личным интересам, пишет УНН.

Детали

Одним из примеров, когда АРМА выборочно реагирует на решения суда, является дело бывшего руководителя Центрального межрегионального территориального управления АРМА Владислава Романова. Он, будучи в должности, неоднократно публично заявлял о фактах нарушения закона командой Елены Думы и влияние на агентство "серого кардинала" — внештатного советника Вадима Гроны. Как заявлял сам Романов, из АРМА его уволили именно после отказа выполнять поручения Гроны, а также обвинили в служебных нарушениях и коррупции. 

В феврале 2025 года Киевский окружной административный суд признал увольнение Романова незаконным и обязал АРМА восстановить его в должности. Но это решение так и не было выполнено. Кроме того, недавно Шевченковский районный суд Киева признал распространенные АРМА обвинения против Романова недостоверными и безосновательными. Однако реакции Елены Думы и ее команды на это решение также не было.

Это решение создает прецедент и хорошо иллюстрирует, что для Думы и ее команды ложь - это такая же привычная и нормальная вещь, как чашка чая на завтрак 

- заявил Романов в комментарии УНН.

Этот кейс показателен для понимания того, как сегодня в АРМА устроена "вертикаль". Если работник "неудобный" - его увольняют. Если он пытается отстоять свои права - его дискредитируют. Если суд выносит решение - его просто игнорируют. 

По данным Transparency International, такое председательство Елены Думы в АРМА в течение короткого периода стало причиной падения антикоррупционных рейтингов Украины. Более того, провалено выполнение плана Украина-ЕС Ukraine Facility по реформированию АРМА до конца марта 2025, что ставит под угрозу получение миллиардов европейской помощи. 

На этом фоне критика со стороны главы антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной приобретает еще больший вес. Она открыто заявила, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно усложняется из-за манипуляций. Глава комитета привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.

В ответ на это глава АРМА Елена Дума призвала депутата "анализировать информацию".

Позже Анастасия Радина опубликовала анализ работы АРМА под руководством Думы и отметила, что за она полтора года в должности заключила всего семь договоров, которые принесли доход по состоянию на конец 2024 года. 

Кроме того, по информации главы антикоррупционного комитета, несмотря на наличие десятков арестованных коммерческих объектов в портфеле Агентства по розыску и управлению активами, большинство дохода государству в 2024 году обеспечили два государственных предприятия, а не конкурсы проведенные АРМА.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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