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В Харькове разоблачен тайный склад оружия, заложенный российскими спецслужбами для диверсантов

Киев • УНН

 • 2976 просмотра

В Харькове разоблачен масштабный схрон оружия и боеприпасов, подготовленный российскими спецслужбами для диверсионных групп. Тайник содержал гранаты, противотанковые мины, РПГ и тысячи патронов.

В Харькове разоблачен тайный склад оружия, заложенный российскими спецслужбами для диверсантов

В Харькове обнаружен масштабный схрон оружия и боеприпасов, который, по данным следствия, подготовили российские спецслужбы для диверсионных групп. Тайник, устроенный в одном из гаражей города, содержал гранаты, противотанковые мины, РПГ и тысячи патронов.

Продолжается расследование относительно источника происхождения оружия и лиц, связанных с этой диверсией, сообщает СБУ, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила тайный схрон оружия и боеприпасов в Харькове. По данным следствия, этот тайник был объявлен во исполнение задач российских спецслужб и готовился для диверсионных групп рашистов в Харьковском регионе. Нелегальный тайник находится в одном из гаражных боксов в областном центре

- говорится в сообщении.

Во время обысков изъяли значительное количество боеприпасов, в частности патроны к стрелковому оружию, ручные гранаты, противотанковые мины, а также некоторые РПГ и гранаты к ним.

Сейчас выясняют происхождение оружия и боеприпасов, их стоимость и круг причастных лиц.

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Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Харьков
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