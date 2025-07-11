У Харкові викрили таємний склад зброї, закладений російськими спецслужбами для диверсантів
Київ • УНН
У Харкові викрито масштабний схрон зброї та боєприпасів, підготовлений російськими спецслужбами для диверсійних груп. Схованка містила гранати, протитанкові міни, РПГ та тисячі набоїв.
У Харкові виявили масштабний схрон зброї та боєприпасів, який, за даними слідства, підготували російські спецслужби для диверсійних груп. Таємна схованка, влаштована в одному з гаражів міста, містила гранати, протитанкові міни, РПГ і тисячі набоїв.
Триває розслідування щодо джерела походження зброї та осіб, пов’язаних з цією диверсією, повідомляє СБУ пише УНН.
Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрила таємний схрон зброї та боєприпасів у Харкові. За даними слідства, цей тайник був оголошений на виконання завдань російських спецслужб і готувався для диверсійних груп рашистів у Харківському регіоні. Нелегальна схованка знаходиться в одному з гаражних боксів в обласному центрі
Під час обшуків вилучили значну кількість боєприпасів, зокрема набої до стрілецької зброї, ручні гранати, протитанкові міні, а також деякі РПГ та гранати до них.
Наразі з'ясовують походження зброї та боєприпасів, їхню вартість та коло причетних осіб.
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