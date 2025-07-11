"Гуркіт" у Мелітополі: ГУР повідомило про знищення п'ятьох окупантів та ворожої станції зв'язку

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про "гуркіт" у тимчасово окупованому Мелітополі і про знищення п’ятьох загарбників та ворожої станції управління військами, пише УНН.

Чергова успішна операція ГУР МО України та руху опору - 10 липня 2025 року на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, пролунав вибух - повідомили у ГУР.

"Детонація відбулась у момент, коли московити "на розслабоні" розвантажували військовий транспорт - п’ятеро загарбників з так званої "росґвардії" ліквідовано", - зазначили у розвідці.

Внаслідок вибуху, за даними ГУР, "також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку вожді російської армії планували використовувати для управління окупаційними військами".

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