"Грохот" в Мелитополе: ГУР сообщило об уничтожении пятерых оккупантов и вражеской станции связи

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о "грохоте" во временно оккупированном Мелитополе и об уничтожении пятерых захватчиков и вражеской станции управления войсками, пишет УНН.

Очередная успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления - 10 июля 2025 года на территории одного из предприятий временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта, прогремел взрыв - сообщили в ГУР.

"Детонация произошла в момент, когда московиты "на расслабоне" разгружали военный транспорт - пятеро захватчиков из так называемой "росгвардии" ликвидированы", - отметили в разведке.

В результате взрыва, по данным ГУР, "также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью, которую вожди российской армии планировали использовать для управления оккупационными войсками".

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