Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях

В центре внимания оказался предел ответственности между заказчиком и поставщиком в хозяйственных правоотношениях. После обвинений в адрес авиакомпании ООО "МС АВИА-ГРЕЙД" в якобы легализации средств через сотрудничество с контрагентами тема приобрела особую актуальность. Эксперты обращают внимание на системные проблемы правоприменения и практику, по которой даже добросовестные компании могут нести ответственность за действия своих поставщиков – несмотря на выполненные контракты и соблюдение закона, пишет УНН.

Детали

В условиях полномасштабной войны авиационная промышленность Украины выполняет стратегическую функцию в обеспечении обороноспособности государства. В то же время отдельные предприятия, даже реализуя критически важные задачи, вынуждены параллельно защищать свои интересы и деловую репутацию от необоснованных обвинений.

Ранее УНН сообщал о ситуации вокруг научно-производственной фирмы ООО "МС АВИА-ГРЕЙД", которую обвинили в якобы легализации средств через операции с четырьмя контрагентами. Как сообщили в компании, правоохранители сформировали свои выводы на основании фрагментарных банковских выписок, без запросов к самой фирме и без полноценной проверки первичной документации.

В "АВИА-ГРЕЙД" заявляют, что все хозяйственные операции документально подтверждены, осуществлены в соответствии с действующим законодательством и не содержат никаких признаков нарушений. Предприятие подчеркивает: дальнейшие действия поставщиков не могут быть основанием для претензий к заказчику, если тот действует в рамках правового поля. В компании расценивают ситуацию как попытку создать необоснованное репутационное давление на бизнес, который в сверхсложных условиях военного времени выполняет важные задачи в интересах государства.

Эта ситуация подчеркивает важность исследования системного вопроса: где именно проходит граница ответственности между заказчиком и поставщиком в хозяйственных правоотношениях.

Де-юре предприятие не несет ответственности за уплату налогов своим контрагентом. Но налоговая научилась обходить эту норму, применяя механизм определения компании как "рискованного плательщика", что ведет к блокированию налоговых накладных и, как следствие, фактическому возложению ответственности на добросовестное предприятие – отмечает эксперт по экономическим вопросам Илья Несходовский.

В свою очередь, глава Движения #SaveФОП Сергей Доротич называет даже абсурдной логику, по которой ответственность за действия поставщика возлагается на заказчика.

Ни я, ни вы не можем залезть кому-то в голову, не можем это проконтролировать. К тому же у нас нет никаких инструментов контроля или влияния ни на партнера, ни на друга, ни даже на родных. Что уж говорить о субподрядчике или поставщике товаров или услуг? Поэтому нормы, по которым налоговая фактически блокирует работу по всей цепочке поставок, нелогичны. И по этому поводу уже есть много судебных решений, многочисленные жалобы – но, в конце концов, прав тот, у кого больше прав – отметил Сергей Доротич.

Глава Движения #SaveФОП подчеркнул, что именно для изучения всех обстоятельств дел в Украине существуют контрольные, ревизионные и следственные органы, а также суд – институции, которые должны исследовать глубину дела, выяснять все обстоятельства, в частности собирать показания участников той или иной операции, а также сторонних лиц, которые могут обладать релевантной информацией.

Должно быть всестороннее освещение, сбор всех документов и доказательной базы. А у нас часто берут один факт, вырванный из общего контекста, и на его основе выстраивают обвинительные акты, определения, ограничения – что неправильно – обобщает Сергей Доротич.

Кроме того, сравнивая украинскую практику с европейской, эксперт подчеркивает, что в странах ЕС перекладывание ответственности на заказчика после завершения хозяйственной операции считалось бы нарушением прав бизнеса. В Украине же такая практика остается распространенной, а из-за отсутствия эффективных правовых предохранителей даже компании, выполнившие все обязательства и действовавшие в рамках закона, могут быть привлечены к ответственности за действия своих контрагентов. Это, в свою очередь, приводит к блокированию счетов, арестам имущества и остановке работы предприятий.

Таким образом, ситуация вокруг "МС АВИА-ГРЕЙД" поднимает более широкий вопрос – насколько четко в украинской правоприменительной практике разграничивается ответственность между сторонами хозяйственных операций. В случаях, когда компания добросовестно выполняет свои обязательства, а все операции документально подтверждены, она не должна становиться заложником действий третьих лиц или формальных подходов к оценке ее деятельности. Это указывает на необходимость более сбалансированного подхода со стороны контролирующих органов, особенно в условиях, когда бизнес играет важную роль в обеспечении стабильности и функционирования критических сфер.