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ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко

Киев • УНН

 • 3670 просмотра

ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко.

ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко

Временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах начинает проверку эффективности работы антикоррупционных органов. По словам народного депутата Сергея Власенко, из-за недавнего аудита НАБУ и обнародованных в СМИ компрометирующих фактов, ВСК планирует заслушать Генерального прокурора и расширить перечень приглашенных руководителей силовых структур, передает УНН.

Учитывая недавний аудит НАБУ, а также ряд освещенных СМИ в последнее время компрометирующих фактов, вопросов относительно эффективности, ВСК возьмет в свою работу и вопросы анализа работы НАБУ и САП. Для начала на одно из ближайших заседаний пригласим Генерального прокурора и послушаем его мнение по поводу работы всей правоохранительной системы. Генпрокурор является лицом, хорошо знающим результативность каждого правоохранительного органа. Далее возможно заслушивание руководителей других правоохранительных органов. Привлечем к работе общественность и представителей юридического сообщества. Второе заседание комиссии на следующей неделе

- заявил Власенко.

Напомним

Комиссия по проведению внешнего независимого аудита проверила деятельность Национального антикоррупционного бюро с марта 2023 по ноябрь 2024.

Несмотря на оценку Комиссии работы НАБУ как "умеренно эффективной", эксперты обратили внимание на выявленные многочисленные критические недостатки и нарушения. В частности, на то, что в Бюро хронически сливают информацию и не проведено ни одного результативного уголовного расследования по этим фактам. Кроме того, штат НАБУ постоянно растет, но, несмотря на это, детективы и руководство постоянно жалуются на нехватку рук на "большие" расследования. И, самое главное, в 2023 году Бюро выдвинуло одно подозрение в сфере обороны, а в 2024-м - ни одного.

Также эксперты отмечали низкую экономическую эффективность НАБУ. "По публичным данным, в 2024 году из государственного бюджета потрачено на содержание НАБУ 1,9 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возврату от коррупционеров аж… 823 млн грн. То есть потрачено в 2,2 раза больше, чем возвращено государству!" - отмечали эксперты.

Ранее ряд СМИ также опубликовал расследования относительно возможных нарушений в работе антикоррупционных органов и о скандалах, связанных с сомнительными доходами, покупкой элитной недвижимости и родственников по заниженным ценам и интимными отношениями со свидетелями.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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