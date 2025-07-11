россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов

Российские войска активизировали наступательные действия, войдя в Сумскую область для создания буферной зоны. Также фиксируются постепенные продвижения в Донецкой и Запорожской областях, враг пытается прорваться в Днепропетровскую область. Об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Bloomberg, передает УНН.

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Буданов отметил, что российские войска активизировали наступательные действия: в прошлом месяце они вошли в Сумскую область, пытаясь создать буферную зону. Также фиксируются постепенные продвижения в Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, армия РФ пытается прорваться в Днепропетровскую область.

"Реально — нет, Россия не сможет полностью захватить Донецкую область до конца года", – сказал Буданов. По его словам, задача россиян — объявить о входе в Днепропетровскую область и создать еще одну буферную зону глубиной до 10 км.

Напомним

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что бои с российскими оккупантами происходят в Донецкой области, а не в Днепропетровской. Россия пыталась распространить дезинформацию о боях в Днепропетровской области.