У Дніпропетровській області боїв з ворогом не відбувається - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що бої з російськими окупантами відбуваються на Донеччині, а не на Дніпропетровщині. Росія намагалася поширити дезінформацію про бої в Дніпропетровській області.
Наразі боїв з російськими окупантами у Дніпропетровській області не відбувається. Бої йдуть на Донеччині. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.
У Дніпропетровській області боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області
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Він зазначив, що росія занадто хотіла вкинути в інформаційний простір про те, що бої вже йдуть у Дніпропетровській області.
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