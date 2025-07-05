У Дніпропетровській області боїв з ворогом не відбувається - ОСУВ "Хортиця"

Наразі боїв з російськими окупантами у Дніпропетровській області не відбувається. Бої йдуть на Донеччині. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

У Дніпропетровській області боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області - сказав Трегубов.

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Він зазначив, що росія занадто хотіла вкинути в інформаційний простір про те, що бої вже йдуть у Дніпропетровській області.

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Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

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