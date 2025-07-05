На Сумщині у ворога тактика малих штурмових груп, але це не дає результатів, які б він очікував - ДПСУ

Армія росії у Сумській області застосовує тактику малих штурмових груп, але ця тактика за останній час не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував, - зайти максимально глибоко на територію України. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Якщо говорити про всю протяжність кордону з росією в межах Сумської області, а вкотре можу нагадати, що це близько 550 км, то тільки на такому невеликому відтінку, це в межах Хотинської та Юнаківської громад, ворог застосовує тактику малих штурмових груп, але ця тактика за останній час не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував, - зайти максимально глибоко на територію нашої країни, захопити прикордоння нашої держави - сказав Демченко.

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Він зазначив, що у межах Сумщини по ворогу завдають вогневе ураження, і на цьому напрямку він несе великі втрати.

"Щоденно це десятки вбитими, десятки пораненими. Це тільки результат в смугах оборони ДПСУ, які також тут находяться разом з підрозділами ЗСУ", - додав Демченко.

Нагадаємо

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.