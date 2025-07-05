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На Сумщині у ворога тактика малих штурмових груп, але це не дає результатів, які б він очікував - ДПСУ

Київ • УНН

 • 115 перегляди

Російська армія застосовує тактику малих штурмових груп на Сумщині, але не досягає бажаних результатів. Ворог зазнає значних втрат, щоденно десятки вбитих та поранених.

На Сумщині у ворога тактика малих штурмових груп, але це не дає результатів, які б він очікував - ДПСУ

Армія росії у Сумській області застосовує тактику малих штурмових груп, але ця тактика за останній час не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував, - зайти максимально глибоко на територію України. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Якщо говорити про всю протяжність кордону з росією в межах Сумської області, а вкотре можу нагадати, що це близько 550 км, то тільки на такому невеликому відтінку, це в межах Хотинської та Юнаківської громад, ворог застосовує тактику малих штурмових груп, але ця тактика за останній час не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував, - зайти максимально глибоко на територію нашої країни, захопити прикордоння нашої держави

- сказав Демченко.

Деталі

Він зазначив, що у межах Сумщини по ворогу завдають вогневе ураження, і на цьому напрямку він несе великі втрати.

"Щоденно це десятки вбитими, десятки пораненими. Це тільки результат в смугах оборони ДПСУ, які також тут находяться разом з підрозділами ЗСУ", - додав Демченко.

Нагадаємо

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Сумська область
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Україна
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