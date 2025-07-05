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Понад 180 штурмів за добу: противник активно наступає на всіх напрямках

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксовано 183 боєзіткнення. Українські захисники відбили численні атаки ворога, завдавши йому значних втрат, включаючи 1050 осіб особового складу та 56 артилерійських систем.

Понад 180 штурмів за добу: противник активно наступає на всіх напрямках

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксовано 183 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Про це у своєму ранковому зведенні інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00, на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 14 ракет та скинув 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6312 обстрілів, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5250 дронів-камікадзе

- звітує Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Вільхуватка Харківської області; Новопавлівка, Кривий Ріг Дніпропетровської області; Костянтинівка, Андріївка-Клевцове Донецької області; Кам’янське, Веселянка, Приморське, Мала Токмачка, Степногірськ, Білогір’я Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони противника, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів окупанта.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 17 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керованих авіабомби, та здійснив 290 обстрілів, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку російський агресор здійснив 11 атак в районах Романівки та у бік Русиного Яру і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі намагалися йти вперед на позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні спроби атакувати позиції українських підрозділів в районі Антонівського моста.

На Краматорському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, 306 безпілотних літальних апаратів, три ракети та 149 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

Генеральний Штаб ЗСУ підтвердив удар 5 липня по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області, де базуються Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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