Более 180 штурмов за сутки: противник активно наступает на всех направлениях

За прошедшие сутки на российско-украинском фронте зафиксировано 183 боестолкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Об этом в своей утренней сводке информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, на фронте произошло 183 боевых столкновения.

По уточненной информации, вчера противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, применил 14 ракет и сбросил 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6312 обстрелов, в том числе 118 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5250 дронов-камикадзе - отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Ольховатка Харьковской области; Новопавловка, Кривой Рог Днепропетровской области; Константиновка, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Каменское, Веселянка, Приморское, Малая Токмачка, Степногорск, Белогорье Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, средство противовоздушной обороны противника, пункт управления БпЛА, склад боеприпасов и пять других важных объектов оккупанта.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак захватнических войск. Также враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемых авиабомбы, и совершил 290 обстрелов, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло восемь вражеских атак. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григоровки.

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении российский агрессор совершил 11 атак в районах Романовки и в сторону Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко.

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды пытались идти вперед на позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил три тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений в районе Антоновского моста.

На Краматорском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 306 беспилотных летательных аппаратов, три ракеты и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

Генеральный Штаб ВСУ подтвердил удар 5 июля по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

Мадьяр прогнозирует увеличение оккупантом дроновых атак до 1000 БпЛА в сутки