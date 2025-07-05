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Мінус танки, артсистеми та 1050 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф

Київ • УНН

 • 691 перегляди

За добу з 4 на 5 липня російські загарбники втратили 1050 солдатів та 214 одиниць військової техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.25 становлять 1025260 осіб ліквідовано.

Мінус танки, артсистеми та 1050 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф

За останню добу з 4 на 5 липня, російські загарбники втратили на фронті 1050 солдатів і 214 одиниць військової техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1025260 (+1050) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10990 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22953 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 29921 (+56)
          • РСЗВ ‒ 1428 (0)
            • засоби ППО ‒ 1191 (0)
              • літаків ‒ 420 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 43609 (+306)
                    • крилаті ракети ‒ 3439 (+3)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54148 (+149)
                            • спеціальна техніка ‒ 3925 (0)

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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