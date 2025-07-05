Мінус танки, артсистеми та 1050 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф

За останню добу з 4 на 5 липня, російські загарбники втратили на фронті 1050 солдатів і 214 одиниць військової техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1025260 (+1050) осіб ліквідовано

танків ‒ 10990 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 22953 (+7)

артилерійських систем ‒ 29921 (+56)

РСЗВ ‒ 1428 (0)

засоби ППО ‒ 1191 (0)

літаків ‒ 420 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 43609 (+306)

крилаті ракети ‒ 3439 (+3)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54148 (+149)

спеціальна техніка ‒ 3925 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

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