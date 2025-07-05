Мінус танки, артсистеми та 1050 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф
Київ • УНН
За добу з 4 на 5 липня російські загарбники втратили 1050 солдатів та 214 одиниць військової техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.25 становлять 1025260 осіб ліквідовано.
За останню добу з 4 на 5 липня, російські загарбники втратили на фронті 1050 солдатів і 214 одиниць військової техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1025260 (+1050) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10990 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22953 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29921 (+56)
- РСЗВ ‒ 1428 (0)
- засоби ППО ‒ 1191 (0)
- літаків ‒ 420 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 43609 (+306)
- крилаті ракети ‒ 3439 (+3)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54148 (+149)
- спеціальна техніка ‒ 3925 (0)
Дані уточнюються.
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