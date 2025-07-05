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Минус танки, артсистемы и 1050 пехотинцев: Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ

Киев • УНН

 • 486 просмотра

За сутки с 4 на 5 июля российские захватчики потеряли 1050 солдат и 214 единиц военной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.25 составляют 1025260 человек ликвидировано.

Минус танки, артсистемы и 1050 пехотинцев: Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ

За последние сутки с 4 на 5 июля российские захватчики потеряли на фронте 1050 солдат и 214 единиц военной техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1025260 (+1050) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10990 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 22953 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 29921 (+56)
          • РСЗО ‒ 1428 (0)
            • средства ПВО ‒ 1191 (0)
              • самолетов ‒ 420 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 43609 (+306)
                    • крылатые ракеты ‒ 3439 (+3)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54148 (+149)
                            • специальная техника ‒ 3925 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
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                              Gas TTF
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