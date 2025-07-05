Минус танки, артсистемы и 1050 пехотинцев: Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ

За последние сутки с 4 на 5 июля российские захватчики потеряли на фронте 1050 солдат и 214 единиц военной техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1025260 (+1050) человек ликвидировано

танков ‒ 10990 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 22953 (+7)

артиллерийских систем ‒ 29921 (+56)

РСЗО ‒ 1428 (0)

средства ПВО ‒ 1191 (0)

самолетов ‒ 420 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 43609 (+306)

крылатые ракеты ‒ 3439 (+3)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54148 (+149)

специальная техника ‒ 3925 (0)

Данные уточняются.

Напомним

В ночь на субботу, 5 июля, в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Город атаковали ударные дроны, работала противовоздушная оборона. РосСМИ сообщили о поражении военного аэродрома в Энгельсе.

В Воронежской области в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе военного аэродрома