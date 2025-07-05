Минус танки, артсистемы и 1050 пехотинцев: Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ
Киев • УНН
За сутки с 4 на 5 июля российские захватчики потеряли 1050 солдат и 214 единиц военной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.25 составляют 1025260 человек ликвидировано.
За последние сутки с 4 на 5 июля российские захватчики потеряли на фронте 1050 солдат и 214 единиц военной техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1025260 (+1050) человек ликвидировано
- танков ‒ 10990 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 22953 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 29921 (+56)
- РСЗО ‒ 1428 (0)
- средства ПВО ‒ 1191 (0)
- самолетов ‒ 420 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 43609 (+306)
- крылатые ракеты ‒ 3439 (+3)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54148 (+149)
- специальная техника ‒ 3925 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В ночь на субботу, 5 июля, в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Город атаковали ударные дроны, работала противовоздушная оборона. РосСМИ сообщили о поражении военного аэродрома в Энгельсе.
В Воронежской области в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе военного аэродрома05.07.25, 06:42 • 734 просмотра