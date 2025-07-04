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Мадьяр прогнозирует увеличение оккупантом дроновых атак до 1000 БпЛА в сутки

Киев • УНН

 • 425 просмотра

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди прогнозирует увеличение дроновых атак россиян до 1000 БпЛА в сутки. Он подчеркнул необходимость релокации производства беспилотников из-за массового применения врагом "шахедов".

Мадьяр прогнозирует увеличение оккупантом дроновых атак до 1000 БпЛА в сутки

Россияне наращивают мощность атак на Украину, и 4-5 сотен «шахедов» — не предел. Враг может увеличить количество смертоносных дронов до 1000. Такой прогноз обнародовал командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВС Украины Роберт «Мадьяр» Бровди, передает УНН.

Детали

Он отметил, что под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но везде доступного «шахеда», все варианты усовершенствования которого оперативно не предусмотреть, придется применять релокацию производства беспилотников.

Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой включить смекалку следует. Немедленно и всем, кто в теме

- сказал Бровди.

Создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины20.06.25, 17:58 • 2425 просмотров

Он также рассказал об успехах в развитии СБС.

С 1 июля в Группировке СБС действует единая для рода войск система учета и верификации всех миссий и отработок (в том числе неуспешных) и альтернативный существующему электронный ЖБД (журнал боевых действий). Все без исключения подразделения группировки уже онлайн

- добавил Бровди.

путин готовит лето непрерывных атак по Украине на фоне сокращения военной помощи США - СМИ04.07.25, 19:28 • 364 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаТехнологии
Украина
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