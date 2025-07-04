Мадяр прогнозує збільшення окупантом дронових атак до 1000 БпЛА на добу

росіяни нарощують потужність атак на Україну і 4-5 сотень "шахедів" - не межа. Ворог може підвищити кількість смертоносних дронів до 1000. Такий прогноз оприлюднив командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗС України Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.

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Він зазначив, що під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного шахеда, усі варіанти вдосконалення котрого оперативно не передбачити, доведеться застосовувати релокацію виробництва безпілотників.

Буде і 1000 одиниць на добу і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих. Холодною головою увімкнути клепку слід. Негайно і усім, хто у темі - сказав Бровді.

Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України

Він також розповів про успіхи у розвитку СБС.

З 1 липня в Угрупованні СБС діє єдина на рід військ система обліку та верифікації всіх місій і відпрацювань (в тому числі не успішних) та альтернативний існуючому електронний ЖБД (журнал бойових дій). Всі без виключення підрозділи угруповання вже онлайн - додав Бровді.

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