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Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України

Київ • УНН

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В Україні створено нове угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ, що об'єднує всі військові частини СБС та Лінії Дронів під єдиним командуванням. Це має забезпечити уніфіковані підходи та системне бойове застосування БПЛА, більшість підрозділів вже виконують бойові завдання під керівництвом Роберта "Мадяра" Бровді.

Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України

З метою ефективнішого управління та адаптації до сучасних викликів війни, створено нове угруповання Сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем ЗС України.

Деталі

У повідомленні йдеться, що нове угруповання об’єднує всі військові частини СБС та Лінії Дронів.

Вперше ці підрозділи функціонуватимуть у межах єдиної командної вертикалі. Як зазначається, "вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління – з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БПЛА".

У відомстві наголосили, що такий підхід дозволить досягнути вищого рівня злагодженості.

Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем

 – йдеться у повідомленні.

За офіційними даними, більшість підрозділів новоствореного угруповання вже задіяні у виконанні бойових завдань.

Більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання

 – уточнили в СБС.

Командування новоствореною структурою здійснює командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Додатково

У повідомленні зазначено, що створення цього угруповання є частиною ширшої реформи.

Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС

– підкреслюється у заяві.

Також наголошується, що нова структура є передумовою до масштабного використання дронів на полі бою.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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