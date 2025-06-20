Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України

З метою ефективнішого управління та адаптації до сучасних викликів війни, створено нове угруповання Сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем ЗС України.

Деталі

У повідомленні йдеться, що нове угруповання об’єднує всі військові частини СБС та Лінії Дронів.

Вперше ці підрозділи функціонуватимуть у межах єдиної командної вертикалі. Як зазначається, "вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління – з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БПЛА".

У відомстві наголосили, що такий підхід дозволить досягнути вищого рівня злагодженості.

Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем – йдеться у повідомленні.

За офіційними даними, більшість підрозділів новоствореного угруповання вже задіяні у виконанні бойових завдань.

Більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання – уточнили в СБС.

Командування новоствореною структурою здійснює командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Додатково

У повідомленні зазначено, що створення цього угруповання є частиною ширшої реформи.

Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС – підкреслюється у заяві.

Також наголошується, що нова структура є передумовою до масштабного використання дронів на полі бою.

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