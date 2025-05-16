"Для ворога буде дуже боляче": український БПЛА "Веспа-15" прийнято на озброєння ЗСУ

Міністерство оборони України допустило до використання в ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

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Як заявили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, вибухове "жало" української "Веспи" має наступні характеристики:

б'є на десятки кілометрів;

має потужне бойове навантаження;

стійкий до ворожих засобі РЕБ;

вражає техніку, укриття та живу силу;

працює вдень і вночі.

Назва "веспа" з італійської — "оса", і це дійсно боляче для ворога – заявили в Міноборони.

Нагадаємо

Міноборони України з початку 2025 року кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 50 зразків автотехніки. Понад 60 відсотків з них – українського виробництва.