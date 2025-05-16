"Для ворога буде дуже боляче": український БПЛА "Веспа-15" прийнято на озброєння ЗСУ
Київ • УНН
Міноборони України допустило до використання в ЗСУ новий ударний дрон "Веспа-15", який вражає техніку та живу силу ворога вдень і вночі, а також стійкий до засобів РЕБ.
Міністерство оборони України допустило до використання в ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
Деталі
Як заявили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, вибухове "жало" української "Веспи" має наступні характеристики:
- б'є на десятки кілометрів;
- має потужне бойове навантаження;
- стійкий до ворожих засобі РЕБ;
- вражає техніку, укриття та живу силу;
- працює вдень і вночі.
Назва "веспа" з італійської — "оса", і це дійсно боляче для ворога
Нагадаємо
Міноборони України з початку 2025 року кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 50 зразків автотехніки. Понад 60 відсотків з них – українського виробництва.