"Для ворога буде дуже боляче": український БПЛА "Веспа-15" прийнято на озброєння ЗСУ

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
15:59 • 9382 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:31 • 15720 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

13:30 • 23588 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
13:06 • 37320 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

11:56 • 38540 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 93128 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

16 травня, 08:56 • 68065 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 62269 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 159624 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 171715 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
93%
746мм
Популярнi новини

Нічна атака рф на Київщину зачепила два райони: показали наслідки

16 травня, 06:30 • 61757 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 88929 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

16 травня, 07:49 • 95939 перегляди

Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

16 травня, 08:01 • 30631 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 67320 перегляди
Публікації

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:59 • 9218 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

15:31 • 15655 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 263994 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 254925 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 316376 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Хакан Фідан

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Стамбул

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

14:52 • 10850 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

13:03 • 11652 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 68033 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 89622 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 84639 перегляди
Актуальне

Північний потік

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

"Для ворога буде дуже боляче": український БПЛА "Веспа-15" прийнято на озброєння ЗСУ

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Міноборони України допустило до використання в ЗСУ новий ударний дрон "Веспа-15", який вражає техніку та живу силу ворога вдень і вночі, а також стійкий до засобів РЕБ.

"Для ворога буде дуже боляче": український БПЛА "Веспа-15" прийнято на озброєння ЗСУ

Міністерство оборони України допустило до використання в ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Як заявили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, вибухове "жало" української "Веспи" має наступні характеристики:

  • б'є на десятки кілометрів;
    • має потужне бойове навантаження;
      • стійкий до ворожих засобі РЕБ;
        • вражає техніку, укриття та живу силу;
          • працює вдень і вночі.

            Назва "веспа" з італійської — "оса", і це дійсно боляче для ворога

            – заявили в Міноборони.

            Нагадаємо

            Міноборони України з початку 2025 року кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 50 зразків автотехніки. Понад 60 відсотків з них – українського виробництва.

            Євген Устименко

            Євген Устименко

            ВійнаТехнології
            Міністерство оборони України
            Україна
            Безпілотний літальний апарат
            Brent
            $65.39
            Bitcoin
            $104,168.30
            S&P 500
            $5,924.43
            Tesla
            $347.41
            Газ TTF
            $35.41
            Золото
            $3,186.04
            Ethereum
            $2,594.86