12 зразків автотехніки допущено до експлуатації, понад 60% українського виробництва - Міноборони

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 5014 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

10 травня, 05:58 • 15774 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

9 травня, 18:38 • 33053 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

9 травня, 18:26 • 57816 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 16:40 • 47681 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 64774 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 70986 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 63043 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
9 травня, 11:52 • 65682 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

9 травня, 11:44 • 70537 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.4м/с
43%
749мм
Популярнi новини

Погода 10 травня: дощі, грози, мокрий сніг та заморозки

10 травня, 04:00 • 3822 перегляди

росія прибрала з Чорного моря свої ракетоносії - ВМС ЗСУ

10 травня, 04:21 • 7064 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 14609 перегляди

Спецслужбовця СБУ Лойфа звільнили з посади після розслідування журналістів

10 травня, 06:33 • 9504 перегляди

Після місяця спільного проживання хлопець вкрав у дівчини 300 тис. грн та на таксі поїхав до Одеси

10 травня, 07:44 • 4666 перегляди
Публікації

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 14642 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 127021 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 140484 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 123836 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 185307 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Еммануель Макрон

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

11:35 • 1902 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 57816 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 41392 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 48542 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 57224 перегляди
Актуальне

Telegram

Facebook

Самохідна гаубиця CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

12 зразків автотехніки допущено до експлуатації, понад 60% українського виробництва - Міноборони

Київ • УНН

 • 110 перегляди

З початку 2025 року понад 50 зразків автотехніки кодифіковано та допущено до експлуатації в Силах оборони. Більшість з них – українського виробництва, включаючи тягачі, вантажівки та шасі.

12 зразків автотехніки допущено до експлуатації, понад 60% українського виробництва - Міноборони

У квітні 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони 12 зразків автомобільної техніки різного призначення. Понад 60 відсотків з них – українського виробництва. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.

Деталі

Загалом з початку 2025 року для потреб Сил оборони кодифіковано і допущено до експлуатації загалом понад 50 зразків автомобільної техніки. За словами заступника міністра оборони Валерія Чуркіна, йдеться про колісні евакуаційні тягачі-транспортери, сідельні тягачі, автотранспорт для перевезення габаритних вантажів, а також про сучасні всюдихідні шасі для широкого спектра застосування, автокрани, автобуси, легкові пікапи тощо.

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови08.05.25, 11:51 • 43690 переглядiв

Мобільність війська, оперативне виконання завдань із логістики залежить від наявного автомобільного парку техніки. Вітчизняні виробники вже освоїли виробництво окремих зразків автотехніки. Війську потрібно більше сучасної  автотехніки з широкими функціональними можливостями

– заявив Чуркін.

Нагадаємо

Міноборони офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації три модифікації гладкоствольних помпових рушниць 12 калібру. Вони призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаЕкономікаТехнології
Міністерство оборони України
Україна
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,693.10
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,407.77