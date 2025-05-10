12 зразків автотехніки допущено до експлуатації, понад 60% українського виробництва - Міноборони
Київ • УНН
З початку 2025 року понад 50 зразків автотехніки кодифіковано та допущено до експлуатації в Силах оборони. Більшість з них – українського виробництва, включаючи тягачі, вантажівки та шасі.
У квітні 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони 12 зразків автомобільної техніки різного призначення. Понад 60 відсотків з них – українського виробництва. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.
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Загалом з початку 2025 року для потреб Сил оборони кодифіковано і допущено до експлуатації загалом понад 50 зразків автомобільної техніки. За словами заступника міністра оборони Валерія Чуркіна, йдеться про колісні евакуаційні тягачі-транспортери, сідельні тягачі, автотранспорт для перевезення габаритних вантажів, а також про сучасні всюдихідні шасі для широкого спектра застосування, автокрани, автобуси, легкові пікапи тощо.
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