Українські компанії можуть виготовляти до 10 млн мільйонів БПЛА на рік: названі умови
Київ • УНН
Українські підприємства ОПК у 2025 році зможуть виготовити до 10 млн дронів за умови держзамовлень. Уряд запровадив програми фінпідтримки, пільгового кредитування та грантів.
У 2025 році українські підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть виготовити до 10 мільйонів безпілотників за умови державних замовлень. Уряд запровадив масштабні програми фінансової підтримки, пільгового кредитування, грантів та інфраструктурних ініціатив, щоб пришвидшити розвиток національного виробництва БПЛА та комплектуючих до них. Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України на інформаційний запит УНН.
Спроможності України у виготовлені дронів
У 2025 році спроможності виробництва вітчизняними підприємствами ОПК безпілотних літальних апаратів складають орієнтовно до 10 мільйонів одиниць від майже 300 виробників за умови укладення державних контрактів на виробництво та постачання дронів
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Які державні програми існують для підприємців
Повідомляється, що Мінстратегпром у 2025 році визначив розвиток локального виробництва БПЛА як пріоритетне завдання та вживає всіх можливих заходів для його виконання. З метою підтримки українського виробництва озброєння та військової техніки постановою Кабінету міністрів від 5 листопада 2024 року №1288 затверджено Порядок надання фінансової державної підтримки підприємствам, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, та Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для надання фінансової державної підтримки підприємствам, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК, включно з виробниками БпЛА.
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"Державне пільгове кредитування для виробників у сфері ОПК сприятиме їх фінансовій підтримці, позитивно впливатиме на нарощування спроможностей вітчизняного ОПК та стане важливою складовою економічної стабільності України під час війни. Програма дає змогу підприємствам залучати кредитні кошти під 5% річних у розмірі: до 100 млн гривень – на фінансування обігових коштів, до 500 млн гривень – на інвестиційні цілі. У січні-квітні 2025 року видано 13 кредитів на загальну суму 968 мільйонів гривень. Ще понад 74 заявки перебувають на різних стадіях розгляду", - додали в міністерстві.
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Також Мінстратегпром спільно з Міністерством економіки запустили програму підтримки українських виробників комплектуючих для виробів ОВТ.
"Грантова програма "Зроблено для перемоги" спрямована на заохочення до локалізації виробництва компонентів для ОВТ. Грант можна використати на придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання, включно з впровадженням нового програмного забезпечення. Підприємства можуть отримати до 8 мільйонів гривень для закупівлі обладнання на умовах співфінансування: 50% покриває держава, 50% – виробники. Для підприємств у прифронтових регіонах та виробників БпЛА діють пільгові умови – грант може покрити до 80%", - зазначили в міністерстві.
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