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У міноборони рф заявили про нібито збиття 524 українських БПЛА і п'яти ракет "Нептун"

Київ • УНН

 • 3162 перегляди

Російська ППО нібито знищила 5 ракет "Нептун", 6 JDAM, 2 HIMARS та 524 БПЛА за добу. В цей час у рф закривали аеропорти та повідомляли про атаку дронів.

У міноборони рф заявили про нібито збиття 524 українських БПЛА і п'яти ракет "Нептун"

У міноборони рф заявили, що російська ППО за добу збила 524 українські безпілотники, п'ять ракет "Нептун" і два снаряди HIMARS, передає УНН.

Засобами протиповітряної оборони знищено п'ять керованих ракет великої дальності "Нептун", шість керованих авіаційних бомб JDAM та два реактивні снаряди системи залпового вогню HIMARS, а також 524 безпілотні літальні апарати літакового типу 

- йдеться у повідомленні.

У рф уражено важливі об'єкти оборонної промисловості - ЦПД РНБО 07.05.25, 09:24 • 5996 переглядiв

Нагадаємо

УНН передавав, що у низці міст росії закрили аеропорти, а в москві ввели план "килим". Мер москви заявив про атаку українських безпілотників, які нібито збито у підмосков'ї.

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