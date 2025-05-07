У міноборони рф заявили про нібито збиття 524 українських БПЛА і п'яти ракет "Нептун"
Київ • УНН
Російська ППО нібито знищила 5 ракет "Нептун", 6 JDAM, 2 HIMARS та 524 БПЛА за добу. В цей час у рф закривали аеропорти та повідомляли про атаку дронів.
У міноборони рф заявили, що російська ППО за добу збила 524 українські безпілотники, п'ять ракет "Нептун" і два снаряди HIMARS, передає УНН.
Засобами протиповітряної оборони знищено п'ять керованих ракет великої дальності "Нептун", шість керованих авіаційних бомб JDAM та два реактивні снаряди системи залпового вогню HIMARS, а також 524 безпілотні літальні апарати літакового типу
У рф уражено важливі об'єкти оборонної промисловості - ЦПД РНБО 07.05.25, 09:24 • 5996 переглядiв
Нагадаємо
УНН передавав, що у низці міст росії закрили аеропорти, а в москві ввели план "килим". Мер москви заявив про атаку українських безпілотників, які нібито збито у підмосков'ї.