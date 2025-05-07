В минобороны рф заявили о якобы сбитии 524 украинских БПЛА и пяти ракет "Нептун"

$41.450.15
46.960.22
ukenru
В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив
10:29 • 30358 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

10:06 • 43666 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
09:50 • 43552 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
09:39 • 44731 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Эксклюзив
07:07 • 41736 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

7 мая, 06:41 • 41153 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

7 мая, 06:12 • 44647 просмотра

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

6 мая, 14:29 • 84349 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 124768 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 86368 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
50%
747 мм
Популярные новости

Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW

7 мая, 03:18 • 58616 просмотра

В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка

7 мая, 03:30 • 59368 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 65632 просмотра

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

06:57 • 19340 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

07:16 • 33443 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

10:29 • 30331 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 43626 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

09:50 • 43517 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

09:39 • 44699 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 65939 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 50119 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 100396 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 97524 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 108884 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 56522 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

В минобороны рф заявили о якобы сбитии 524 украинских БПЛА и пяти ракет "Нептун"

Киев • УНН

 • 2320 просмотра

Российская ПВО якобы уничтожила 5 ракет "Нептун", 6 JDAM, 2 HIMARS и 524 БПЛА за сутки. В это время в рф закрывали аэропорты и сообщали об атаке дронов.

В минобороны рф заявили о якобы сбитии 524 украинских БПЛА и пяти ракет "Нептун"

В минобороны рф заявили, что российская ПВО за сутки сбила 524 украинских беспилотника, пять ракет "Нептун" и два снаряда HIMARS, передает УНН.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа 

- говорится в сообщении.

В рф поражены важные объекты оборонной промышленности – ЦПД СНБО07.05.25, 09:24 • 5898 просмотров

Напомним

УНН передавал, что в ряде городов россии закрыли аэропорты, а в москве ввели план "ковер". Мэр москвы заявил об атаке украинских беспилотников, которые якобы сбиты в подмосковье.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
M142 HIMARS
Brent
$62.68
Bitcoin
$97,032.90
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,394.85
Ethereum
$1,836.01