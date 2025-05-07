В минобороны рф заявили о якобы сбитии 524 украинских БПЛА и пяти ракет "Нептун"
Киев • УНН
Российская ПВО якобы уничтожила 5 ракет "Нептун", 6 JDAM, 2 HIMARS и 524 БПЛА за сутки. В это время в рф закрывали аэропорты и сообщали об атаке дронов.
В минобороны рф заявили, что российская ПВО за сутки сбила 524 украинских беспилотника, пять ракет "Нептун" и два снаряда HIMARS, передает УНН.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа
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Напомним
УНН передавал, что в ряде городов россии закрыли аэропорты, а в москве ввели план "ковер". Мэр москвы заявил об атаке украинских беспилотников, которые якобы сбиты в подмосковье.