Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня світ відзначає Міжнародний день безпілотника - свято, присвячене розвитку безпілотних технологій, їхньому внеску у цивільні та військові сфери. Для України це не просто дата, а символ технологічного прориву в умовах війни, адже українські розробки в безпілотній авіації давно довели свою ефективність, зокрема в тому, що дрони за 500$ можуть знищувати російську техніку, яка перевищує вартість в мільйони доларів, пише УНН.

День безпілотника: історія свята

22 березня 2015 року любитель дронів і учасник шоу That Drone Show Девід Оніл запропонував провести веселі перегони на пляжі, де запустив цілу купу чорних та білих апаратів. Вони не лише літали та транслювали відео, але й видавали смішні звуки. Ця подія так розвеселила присутніх, що Девід вирішив проводити день дронів щороку. Щоправда, дату проведення він переніс на травень, коли панує більш тепла та ясна погода. Тож з 2016 року Міжнародний день безпілотників проводять у першу суботу травня.

Мета заходу – показати, що дрони можна застосовувати не лише з військовою та розвідувальною метою. Організатори бажають донести думку, що безпілотні технології можуть давати широкі мирні можливості: рятувати людей, що заблукали, оцінювати якість росту сільськогосподарських культур та іншим чином стимулювати розвиток економіки.

Хто б тоді у 2015 році міг подумати, що така весела забава, стане цінною, починаючи з 2022 року. Дрони довели свою ефективність під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, які широко використовуються у війні.

Розвідувальні та багатоцільові БпЛА

А1-СМ "Фурія" - український безпілотний авіаційний комплекс розвідки та коригування вогню артилерії. Розроблений компанією "Атлон Авіа" у 2014 році. Здатен проводити розвідку та коригувати артилерійський вогонь. Дальність польоту - до 200 км, тривалість - до 3 годин.

А1-СМ “Фурія”

"Лелека-100" - український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки, розроблений у 2017 році. Має високу точність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. БпЛА активно використовується під час російського вторгнення в Україну. Зокрема, у березні 2022 року з допомогою комплексу був знищений російський зенітний комплекс "Бук".

“Лелека-100”

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Shark - розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією Ukrspecsystems для спостереження та коригування вогню, розроблений у 2022 році. БпЛА обладнано високонадійним модулем зв’язку, що дозволяє йому заглибитися у тил противника до 80 км в умовах радіоелектронної боротьби. Оптико-електронний комплекс спостереження з роздільною здатністю Full HD, з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим 3х цифровим зумом дає змогу вести спостереження на відстані до 5 км від безпілотника до об'єкта.

Shark

Raybird-3 (ACS-3) - тактичний БпЛА з тривалістю польоту до 28 годин і дальністю до 1000 км. Призначений для тривалих місій та пошуково-рятувальних операцій. З 2016 року допущений до експлуатації в Збройних силах України.

Raybird-3 (ACS-3)

PD-2 - український багатоцільовий БпЛА виробництва Ukrspecsystems, розроблений у 2020 році. PD-2 літає до 10 годин, забезпечуючи зв'язок на відстань 180-200 км. Завдяки своїй надійності та можливості вертикального зльоту та посадки PD-2 може працювати в різних умовах та середовищах.

БпЛА серії PD перебувають на озброєнні у Збройних Силах України.

PD-2

Ударні дрони та дрони-камікадзе

Punisher - легкий ударно-розвідувальний БПЛА від української компанії UA Dynamics. Він був розроблений у 2016 році спеціально для підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Розробники заявляють, що Punisher - це високоточна альтернатива далекобійній артилерійській або ракетній зброї для ураження цілей противника на дистанціях до 45 км.

Комплекс дозволяє знищувати цілі з "першого пострілу". Має прогнозовану локалізацію впливу. Дрон використовує невелику некеровану осколково-фугасну бомбу калібру 75 мм, яка призначена для знищення або виведення з ладу стаціонарних споруд, мобільних пунктів управління, легкої броньованої техніки, піхоти.

Punisher

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UJ-22 AIRBORNE - багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, розроблений компанією "УкрДжет", що здатен виконувати польоти в будь-яку пору року, вдень та вночі, в простих і складних метеоумовах, в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби. Здатний нести некеровані авіаційні бомби (82-мм міни) для ураження живої сили, бронетехніки та наземних об'єктів. Дрон здатен виконувати завдання на відстані до 800 км.

28 лютого 2023 було повідомлено про знайдений безпілотник поблизу селища Губастово (неподалік міста Коломна) у московській області за 460 км від кордону з Україною в якому впізнали український UJ-22 Airborne.

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Ще однією розбробкою компанії є UJ-23 TOPAZ - реактивний БпЛА, що входить до складу комплексу, здатний виконувати польоти в будь-яку пору року, вдень і вночі, в простих і складних метеоумовах, в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби. Дрон здатен виконувати завдання на відстані до 400 км, нести навантаження до 10 кг, та находитися в повітрі до 90 хв.

RAM II – баражуючий боєприпас, призначений для нанесення точних ефективних ударів по ворожих силах та мінімізації супутнього збитку при використанні в міській місцевості.

Головною особливістю RAM II UAV є активна система візуального відстеження об'єкта, що дозволяє зафіксувати ціль за допомогою відео, яке передається в реальному часі з бортової відеокамери, і стежити за ціллю до удару.

RAM II

В березні 2023 року Сергій Притула опублікував відео, як за допомогою RAM II були вражені російські ЗРК Тор М2 і РСЗВ БМ-21 "Град".

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В серпні минулого року Президент України Володимир Зеленський повідомив про перше і успішне бойове застосування нової української зброї - ракети-дрона "Паляниця".

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Точних характеристик "Паляниці" нині немає, проте експерти припускають, що це реактивний дрон довжиною 2-2,5 метра, зі швидкістю від 400 до 600 км/год. Деталі щодо його навігаційної системи невідомі, а ймовірна боєголовка може сягати максимум 40 кг.

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Ан-196 "Лютий" - український дрон-камікадзе великої дальності. Основними операторами є ГУР, СБУ та Повітряні сили ЗСУ. Цей безпілотник найбільш відомий за атаками на російську нафтову інфраструктуру та інші стратегічні об'єкти глибоко на території росії.

Дрон здатен виконувати завдання на відстані до 1000 км та нести навантаження до 75 кг.

Ан-196 “Лютий”

Морські дрони

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 2 травня, росія втратила у війні проти України 28 кораблів та 1 підводний човен. Левова частка морського флоту було знищено морськими дронами, такі як Sea Baby та MAGURA V5.

Sea Baby - український багатоцільовий безпілотний надводний апарат, розроблений Службою безпеки України під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Перші моделі було створено до липня 2022 року в колаборації з фахівцями ВМС та деякою приватною компанією. Пізніше в СБУ вирішили розробляти безпілотники самостійно, результатом чого став Sea Baby.

Моделі кінця 2023 року вже мали кілька дублювальних систем зв'язку, були виготовлені з малопомітних матеріалів і мали бойові частини до 850 кг, порівняно зі 108-кілограмовими у перших версіях

В травні минулого року джерела УНН повідомляли, що морські дрони СБУ "Sea Baby", на які українці збирали кошти через платформу "UNITED24", відтепер оснащені системами "Град" і вже активно "мінусують" окупантів.

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В липні 2024 року стало відомо, що 17 липня 2023 року морські дрони Sea Baby протаранили опори Кримського мосту. Понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими під носом у росіян та зруйнувати одну секцію мосту й суттєво пошкодити іншу.

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6 березня 2024 року бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич представив перший з БНА на ім'я "Авдіївка", що став потужнішим за минулі зразки. В СБУ розповіли, що цей безпілотник є багаторазовим і має власне озброєння, за допомогою якого може уражати цілі та допомагати дешевшим безпілотникам.

В червні 2024 року Україна уразила щонайменше 4 ворожі кораблі завдяки тому, що морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі рашистів.

Зокрема, цими дронами було уражено малий ракетний корабель "Самум", патрульний корабель проєкту 22160 "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру", а також протимінний корабель "Володимир Козицький".

Sea Baby уразили 4 російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню: деталі спецоперацій

Magura V5 - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони України. Здатен виконувати спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, але передусім відомий за ударною роллю.

Зокрема, цим дроном було уражено російський розвідувальний корабель "іван хурс", швидкісний катер ворога, а також російський катер "Тунєц" у тимчасово окупованому Криму.

Також у ГУР повідомляли, що завдяки українським морським дронам ГУР МО України Magura V5 на дно пішли:

десантні судна “акула” та “серна”;

ракетний корабель “івановєц”;

великий десантний корабель “цезарь куніков” та патрульний корабель чф рф “cєрґєй котов”.

Окрім того, 31 грудня 2024 року воїни ГУР вперше у світі знищили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою морського дрона Magura V5, ще один гелікоптер був уражений.

Історичний удар: морський дрон Magura V5 вперше збив ворожу повітряну ціль - гелікоптер Мі-8

В березні цього року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив універсальний водний дрон, оснащений торпедами, мініганом, кулеметом і ПЗРК.

Йдеться про робота під назвою "Катран" - це нова високотехнологічна розробка від української військової компанії Military Armored Company HUB.

"Дрон оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю. Він спокійно долає відстані більш ніж 1 000 кілометрів, виконує ударні та розвідувальні операції. Дрон багатофункціональний - ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі", - заявляв Федоров.

Знищує цілі в морі, на землі та у повітрі: в Україні створили універсальний водний дрон "Катран"

Можна зробити висновок, що українська промисловість зробила величезний крок вперед у розробці власних дронів, які можна зібрати навіть в гаражах. Україна демонструє значний прогрес у розвитку власної оборонної промисловості, зокрема у сфері безпілотних технологій, що суттєво підвищує обороноздатність країни та зменшує залежність від іноземних постачань.