В росії заявили про атаку на нафтосховище у воронезькій області - росЗМІ

У ніч на 14 лютого в росії ударний дрон намагався атакувати нафтосховище "Придонське" у воронезькій області. Ворожа ППО нібито його збила на містом семилуки, наслідки атаки уточнюються, пишуть росЗМІ, інформує УНН.

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Як зазначається, ударний БПЛА намагався атакувати нафтосховище "Придонське" у воронезькій області 14 лютого близько другої години ночі.

За даними Mash, це UJ-22 Airborne української UKRJET, 330 см у довжину, 460 завширшки, який ніс 3,5 кг вибухівки. Попередньо, його запустили з півночі Сумської області.

Як стверджують росЗМІ, дрон нібито збила ворожа ППО над містом семилуки. Обійшлося без постраждалих, втім наслідки уточнюються.

Доповнення

В міноборони рф стверджують про атаку дев'яти БПЛА у ніч на 14 лютого. Також кажуть, що нібито перехопили та знищили один дрон над воронезькою областю, ще два над бєлгородською, а також 6 БПЛА над акваторією Чорного моря.

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