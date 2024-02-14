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ГУР показало знищення російського корабля "цезарь куніков"

ГУР показало знищення російського корабля "цезарь куніков"

Київ • УНН

 • 26571 перегляди

"Magura" знищила "цезаря": ГУР показало кадри, як потопили великий десантний корабель чф рф

Українська розвідка опублікувала відео знищення великого десантного корабля чф рф "цезарь куніков" за допомогою ударних морських дронів "Magura V5", передає УНН.

"14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "цезарь куніков" чорноморського флоту держави-агресора росії. Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

"Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. У підсумку "цезарь куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", - розповіли в ГУР.

Також в ГУР зазначили, що великий десантний корабель "цезарь куніков" проекту 775 - одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

"Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала", - наголосили в ГУР.

Доповнення

Російський великий десантний корабель "цезарь куніков" знищено у Криму в ніч проти середи, 14 лютого, підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Після того, як російський десантний корабель "цезарь куніков" потопили, у Криму над морем літали ворожі вертольоти. Однак російські Telegram-канали заявляють нібито про екіпаж, який вижив.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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