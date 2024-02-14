ГУР показало уничтожение российского корабля "цезарь куников"

Украинская разведка опубликовала видео уничтожения большого десантного корабля чф рф "цезарь куников" с помощью ударных морских дронов "Magura V5", передает УНН.

"14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль "цезарь куников" черноморского флота государства-агрессора России. Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24.

"Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге "цезарь куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад", - рассказали в ГУР.

Также в ГУР отметили, что большой десантный корабль "цезарь куников" проекта 775 - одно из самых новых российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

"Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела", - отметили в ГУР.

Дополнение

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" уничтожен в Крыму в ночь на среду, 14 февраля, подтвердили в Генштабе ВСУ.

После того, как российский десантный корабль "Цезарь Куников" потопили, в Крыму над морем летали вражеские вертолеты. Однако российские Telegram-каналы заявляют якобы о выжившем экипаже.