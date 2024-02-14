ГУР показало уничтожение российского корабля "цезарь куников"

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  119746 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  184455 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  208667 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  205231 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  310670 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  352706 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  284309 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  308968 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  331197 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  257112 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ГУР показало уничтожение российского корабля "цезарь куников"

ГУР показало уничтожение российского корабля "цезарь куников"

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 08:09  •  15890 просмотра

Read in English

"Magura" уничтожила "цезаря": ГУР показало кадры, как потопили большой десантный корабль чф рф

Украинская разведка опубликовала видео уничтожения большого десантного корабля чф рф "цезарь куников" с помощью ударных морских дронов "Magura V5", передает УНН.

"14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль "цезарь куников" черноморского флота государства-агрессора России. Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24.

"Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге "цезарь куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад", - рассказали в ГУР.

Также в ГУР отметили, что большой десантный корабль "цезарь куников" проекта 775 - одно из самых новых российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

"Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела", - отметили в ГУР.

Дополнение

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" уничтожен в Крыму в ночь на среду, 14 февраля, подтвердили в Генштабе ВСУ.

После того, как российский десантный корабль "Цезарь Куников" потопили, в Крыму над морем летали вражеские вертолеты. Однако российские Telegram-каналы заявляют якобы о выжившем экипаже.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
siriyaСирия
united24Юнайтед24
krymКрым
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия
ГУР показало знищення російського корабля "цезарь куніков"
The GRU shows the destruction of the Russian ship Caesar Kunikov
Новости по теме

ГУР показало уничтожение российского корабля "цезарь куников"

"Magura" уничтожила "цезаря": ГУР показало кадры, как потопили большой десантный корабль чф рф.

Война •   •  15890 просмотра
ГУР показало уничтожение российского корабля "цезарь куников"

Атака рф на Киев 7 февраля: количество жертв возросло до пяти

Количество жертв российского ракетного удара по Киеву 7 февраля возросло до пяти после того, как через неделю в больнице умерла женщина, получившая ранения во время атаки.

Война •   •  18365 просмотра
Атака рф на Киев 7 февраля: количество жертв возросло до пяти

Свадебный генерал собственной партии: как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений

Как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений.

Политика •   •  68006 просмотра
Свадебный генерал собственной партии: как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений

После уничтожения "Цезаря Куникова" над морем летают вертолеты, но россияне утверждают, что "экипаж жив"

Вертолеты летают над морем после уничтожения Украиной "Цезаря Куникова", но русские утверждают, что команда якобы выжила, несмотря на доказательства того, что корабль затонул.

Война •   •  17407 просмотра
После уничтожения "Цезаря Куникова" над морем летают вертолеты, но россияне утверждают, что "экипаж жив"

Наводнение обрушилось на юго-запад Турции, есть жертва

Сильные дожди вызвали наводнения и разрушения на юго-западе Турции, в результате чего один человек погиб, а автомобили были затоплены.

Новости Мира •   •  12917 просмотра
Наводнение обрушилось на юго-запад Турции, есть жертва

Война Израиля и ХАМАС: переговоры о прекращении огня продлили на 3 дня

Переговоры между Израилем и ХАМАС в Каире были продлены еще на 3 дня для продолжения работы над соглашением о прекращении огня.

Новости Мира •   •  16025 просмотра
Война Израиля и ХАМАС: переговоры о прекращении огня продлили на 3 дня

Чешские фермеры присоединятся к протесту против импорта агропродукции из Украины: угрожают перекрыть границы

Чешские фермеры планируют присоединиться к протестам на пограничных переходах вместе с другими европейскими фермерами, недовольными аграрной политикой ЕС и украинским импортом.

Экономика •   •  16669 просмотра
Чешские фермеры присоединятся к протесту против импорта агропродукции из Украины: угрожают перекрыть границы

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля рф "Цезарь Куников"

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму 14 февраля. Это подтвердили в Генеральном штабе.

Война •   •  74537 просмотра
В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля рф "Цезарь Куников"

На "Рамштайн" будет доклад по F-16 - глава миссии Украины при НАТО

14 февраля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" коалиция представит отчет о подготовке истребителей F-16 для Украины.

Война •   •  42414 просмотра
На "Рамштайн" будет доклад по F-16 - глава миссии Украины при НАТО

ГУР обнародовало списки из более 140 наемников из Сирии, завербованных рф на войну против Украины

россия завербовала более 140 сирийских наемников для борьбы против Украины, подготовив их на военных базах в Сирии.

Война •   •  37656 просмотра
ГУР обнародовало списки из более 140 наемников из Сирии, завербованных рф на войну против Украины