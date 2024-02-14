В Генштабі ЗСУ підтвердили знищення десантного корабля рф "Цезарь Куніков"

Україна знищила російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого. Це підтвердив Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Збройні сили України спільно із підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки - йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше

Повідомлялося, що біля південного берега Криму відбувався морський бій, міг бути атакований російський корабель.