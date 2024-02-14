В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля рф "Цезарь Куников"
Киев • УНН
Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму 14 февраля. Это подтвердили в Генеральном штабе.
Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля. Это подтвердил Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки
Ранее
Сообщалось, что у южного берега Крыма происходил морской бой, мог быть атакован российский корабль.
В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля рф "Цезарь Куников"
Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму 14 февраля. Это подтвердили в Генеральном штабе.
На "Рамштайн" будет доклад по F-16 - глава миссии Украины при НАТО
14 февраля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" коалиция представит отчет о подготовке истребителей F-16 для Украины.
ГУР обнародовало списки из более 140 наемников из Сирии, завербованных рф на войну против Украины
россия завербовала более 140 сирийских наемников для борьбы против Украины, подготовив их на военных базах в Сирии.
Удар рф по больнице в Донецкой области: шестеро пациентов ранены, среди которых 6-месячный ребенок, 32 эвакуировали - Минздрав
В результате российского ракетного удара по больнице в Донецкой области погибли беременная женщина и мать с 8-летним ребенком, а еще шестеро пациентов, в том числе 6-месячный мальчик, получили ранения.
Эстония предупреждает, что пункты пересечения границы с россией могут закрыться
Из-за усиления миграционного давления со стороны россии Эстония предупредила, что может быть вынуждена закрыть некоторые пункты пересечения границы.
Враг за сутки ударил более 180 раз по Запорожской области: погиб пожилой человек
За сутки враг обстрелял Запорожскую область более 180 раз, в результате чего погиб пожилой мужчина.
Армия рф ночью четыре раза обстреляла Сумскую область
Российские войска четыре раза обстреляли два населенных пункта в Сумской области в течение ночи, в результате чего произошло 10 взрывов от минометного и пулеметного огня.
Силы обороны отражают атаки на Авдеевском и Купянском направлениях, несмотря на численное превосходство россиян - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и министр обороны посетили бойцов, которые защищают Авдеевское и Купянское направления, где российские войска имеют численное преимущество, но украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить их дальнейшего продвижения.
Ребенок и беременная женщина среди трех жертв ракетного удара рф по Селидовому - ОВА
В результате российского ракетного удара по городу Селидово на востоке Украины погибли три человека, в том числе ребенок и беременная женщина, и были ранены еще 12 человек, в том числе четверо детей.
Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины
Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины.