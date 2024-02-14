В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля рф "Цезарь Куников"

Силы обороны отражают атаки на Авдеевском и Купянском направлениях, несмотря на численное превосходство россиян - Сырский

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и министр обороны посетили бойцов, которые защищают Авдеевское и Купянское направления, где российские войска имеют численное преимущество, но украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить их дальнейшего продвижения.