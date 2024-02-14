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В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля рф "Цезарь Куников"

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля рф "Цезарь Куников"

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 07:35  •  74847 просмотра

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Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму 14 февраля. Это подтвердили в Генеральном штабе.

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля. Это подтвердил Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки 

- говорится в сообщении Генштаба.
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Ранее

Сообщалось, что у южного берега Крыма происходил морской бой, мог быть атакован российский корабль.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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В Генштабі ЗСУ підтвердили знищення десантного корабля рф "Цезарь Куніков"
The General Staff of the Armed Forces of Ukraine confirms the destruction of the Russian landing ship Caesar Kunikov
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Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму 14 февраля. Это подтвердили в Генеральном штабе.

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