У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль
Российский корабль, возможно, подвергся нападению и был поврежден или уничтожен у берегов Крыма, судя по видеозаписям и сообщениям очевидцев о пожаре, взрыве и пулеметной стрельбе в этом районе.
Россияне трижды ударили по Никопольщине
Россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, попав в два населенных пункта, но обошлось без жертв.
Удар по Селидовому: погибли три человека, в том числе ребенок
Три человека, в том числе ребенок, погибли и еще 12 получили ранения в результате обстрела, который повредил жилые дома и больницу в городе Селидово Донецкой области.
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб
В Генштабе сообщили, что украинская авиация нанесла 15 ударов по российским войскам, поразив места скопления личного состава, пункты управления и зенитно-ракетные комплексы, а ракетные войска - места скопления личного состава, артиллерии, средств ПВО, пункты управления, боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы.
День всех влюбленных, День любителей библиотек. Что еще можно отметить 14 февраля
Сегодня, 14 февраля, отмечается самый романтический праздник года - День всех влюбленных или День святого Валентина. Существует несколько легенд о происхождении этого праздника.
В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни
Национальный музей Революции Достоинства в Киеве презентовал программу мероприятий 18-20 февраля, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни к годовщине их гибели.
В Техасе автомобиль врезался в отделение скорой помощи - водитель погиб
В Остине, штат Техас, автомобиль врезался в отделение скорой помощи, в результате чего водитель погиб, а пять человек, в том числе двое детей, получили ранения.
Почти 100 млн грн, поступивших в рамках UNITED24, направлены на приобретение техники и оборудования для разминирования
Министерство экономики Украины распределит более 97 миллионов гривен, полученных через UNITED24, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службе транспорта на закупку техники и оборудования для разминирования, в том числе тяжелой дистанционной механизированной машины разминирования.
Половина танкеров прекратила перевозки российской нефти после введения санкций - Bloomberg
Около половины из 50 танкеров, попавших под санкции США с октября 2023 года, прекратили транспортировку нефти из России, что свидетельствует о том, что ужесточение ограничений оказывает давление на Москву.
Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина
Украинская инженерно-педагогическая академия будет объединена с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина, чтобы сосредоточиться на подготовке преподавателей для профессионально-технического образования.