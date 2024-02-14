У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль

Канал "Крымский ветер" опубликовал кадры пожара и взрыва на неизвестном корабле у южного берега Крыма, к востоку от Алупки, передает УНН.

Детали

Местные жители сообщали о пулеметных очередях, предшествовавших взрыву. Предположительно, был поврежден или уничтожен один из российских военных кораблей.

Очевидцы сообщают, что два вертолета Ми-8 летают низко над морем вдоль берега от Алупки в сторону Кацивели и обратно.

Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму