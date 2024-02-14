У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  113077 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  173839 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  199313 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  196328 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  301898 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  345525 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  280076 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  306373 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  328976 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  257003 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Новости по теме

У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль

Российский корабль, возможно, подвергся нападению и был поврежден или уничтожен у берегов Крыма, судя по видеозаписям и сообщениям очевидцев о пожаре, взрыве и пулеметной стрельбе в этом районе.

Война •   •  31810 просмотра
У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль

Россияне трижды ударили по Никопольщине

Россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, попав в два населенных пункта, но обошлось без жертв.

Война •   •  29155 просмотра
Россияне трижды ударили по Никопольщине

Удар по Селидовому: погибли три человека, в том числе ребенок

Три человека, в том числе ребенок, погибли и еще 12 получили ранения в результате обстрела, который повредил жилые дома и больницу в городе Селидово Донецкой области.

Война •   •  27369 просмотра
Удар по Селидовому: погибли три человека, в том числе ребенок

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

В Генштабе сообщили, что украинская авиация нанесла 15 ударов по российским войскам, поразив места скопления личного состава, пункты управления и зенитно-ракетные комплексы, а ракетные войска - места скопления личного состава, артиллерии, средств ПВО, пункты управления, боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы.

Война •   •  24423 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

День всех влюбленных, День любителей библиотек. Что еще можно отметить 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, отмечается самый романтический праздник года - День всех влюбленных или День святого Валентина. Существует несколько легенд о происхождении этого праздника.

УНН Lite •   •  23723 просмотра
День всех влюбленных, День любителей библиотек. Что еще можно отметить 14 февраля

В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни

Национальный музей Революции Достоинства в Киеве презентовал программу мероприятий 18-20 февраля, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни к годовщине их гибели.

Общество •   •  27722 просмотра
В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни

В Техасе автомобиль врезался в отделение скорой помощи - водитель погиб

В Остине, штат Техас, автомобиль врезался в отделение скорой помощи, в результате чего водитель погиб, а пять человек, в том числе двое детей, получили ранения.

Новости Мира •   •  22041 просмотра
В Техасе автомобиль врезался в отделение скорой помощи - водитель погиб

Почти 100 млн грн, поступивших в рамках UNITED24, направлены на приобретение техники и оборудования для разминирования

Министерство экономики Украины распределит более 97 миллионов гривен, полученных через UNITED24, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службе транспорта на закупку техники и оборудования для разминирования, в том числе тяжелой дистанционной механизированной машины разминирования.

Война •   •  24165 просмотра
Почти 100 млн грн, поступивших в рамках UNITED24, направлены на приобретение техники и оборудования для разминирования

Половина танкеров прекратила перевозки российской нефти после введения санкций - Bloomberg

Около половины из 50 танкеров, попавших под санкции США с октября 2023 года, прекратили транспортировку нефти из России, что свидетельствует о том, что ужесточение ограничений оказывает давление на Москву.

Экономика •   •  28515 просмотра
Половина танкеров прекратила перевозки российской нефти после введения санкций - Bloomberg

Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина

Украинская инженерно-педагогическая академия будет объединена с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина, чтобы сосредоточиться на подготовке преподавателей для профессионально-технического образования.

Общество •   •  28004 просмотра
Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина