Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму

В Южной бухте Севастополя во временно оккупированном Крыму заметили большой десантный корабль проекта 775. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Наши глаза" всё видят: в Южной бухте Севастополя у причала Севморзавода стоит БДК проекта 775. Еще одна законная цель. Информация оперативно передана ВСУ", - говориться в сообщении.

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3 февраля в оккупированном Крыму была замечена колонна военных грузовиков.