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Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму

Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 16:59  •  4978 просмотра

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Большой российский десантный корабль был замечен на судостроительном заводе в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму. Информация оперативно передана ВСУ.

В Южной бухте Севастополя во временно оккупированном Крыму заметили большой десантный корабль проекта 775. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Наши глаза" всё видят: в Южной бухте Севастополя у причала Севморзавода стоит БДК проекта 775. Еще одна законная цель. Информация оперативно передана ВСУ", - говориться в сообщении.

Дополнение

3 февраля в  оккупированном Крыму была замечена колонна военных грузовиков.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Великий російський десантний корабель помічено в Севастопольській бухті в окупованому Криму
Large Russian landing ship spotted in Sevastopol Bay in occupied Crimea
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Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму

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