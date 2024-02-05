Великий російський десантний корабель помічено в Севастопольській бухті в окупованому Криму
Київ • УНН
Великий російський десантний корабель був помічений на суднобудівному заводі в Севастопольській бухті в окупованому Криму. Інформацію оперативно передано ЗСУ.
У Південній бухті Севастополя в тимчасово окупованому Криму помітили великий десантний корабель проекту 775. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
"Наші очі" все бачать: у Південній бухті Севастополя біля причалу Севморзаводу стоїть БДК проекту 775. Ще одна законна мета. Інформацію оперативно передано ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
3 лютого в окупованому Криму було помічено колону військових вантажівок.