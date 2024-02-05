Великий російський десантний корабель помічено в Севастопольській бухті в окупованому Криму

У Південній бухті Севастополя в тимчасово окупованому Криму помітили великий десантний корабель проекту 775. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Наші очі" все бачать: у Південній бухті Севастополя біля причалу Севморзаводу стоїть БДК проекту 775. Ще одна законна мета. Інформацію оперативно передано ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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3 лютого в окупованому Криму було помічено колону військових вантажівок.