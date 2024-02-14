Біля південного берега Криму відбувається морський бій, міг бути атакований російський корабель
Київ • УНН
Російський корабель, можливо, зазнав нападу і був пошкоджений або знищений біля берегів Криму, судячи з відеозаписів і повідомлень очевидців про пожежу, вибух і кулеметну стрілянину в цьому районі.
Канал "Кримський вітер" опублікував кадри пожежі та вибуху на невідомому кораблі біля південного берега Криму, на схід від Алупки, передає УНН.
Деталі
Місцеві жителі повідомляли про кулеметні черги, що передували вибуху. Імовірно, було пошкоджено або знищено одного з російських військових кораблів.
Очевидці повідомляють, що два вертольоти Мі-8 літають низько над морем вздовж берега від Алупки у бік Кацівелі та назад.
Великий російський десантний корабель помічено в Севастопольській бухті в окупованому Криму05.02.24, 18:59 • 35033 перегляди