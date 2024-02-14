Після знищення "Цезаря Кунікова" над морем літають вертольоти, але росіяни стверджують, що "екіпаж живий"
Київ • УНН
Вертольоти літають над морем після знищення Україною "Цезаря Кунікова", але росіяни стверджують, що команда нібито вижила, незважаючи на докази того, що корабель затонув.
Після того як ЗСУ спільно з ГУР Міноборони України потопили російський десантний корабель "Цезар Куніков" у Криму над морем літають ворожі вертольоти. Однак російські Telegram-канали заявляють нібито про екіпаж, який вижив, пише УНН.
Деталі
Російський анонімний канал "Два майори" наполягає, що екіпаж потонулого корабля нібито живий.
Близький до міністерства оборони канал "Рибарь" підтверджує факт атаки, не наводячи подробиць.
Тим часом у російському міноборони поки мовчать про атаку на корабель "Цезар Куніков".
Як зазначає "Кримський вітер" десантний корабель "Цезар Куніков" уже під поверхнею води. Над морем літають вертольоти, зокрема ударний Мі-24 "Крокодил".
"Якщо "весь екіпаж живий", то кого шукають вертольоти", - ставить запитання "Кримський вітер".
Раннє
УНН повідомляв, що Україна знищила російський великий десантний корабель Цезар Куніков у Криму в ніч на середу, 14 лютого. Це підтвердив Генштаб ЗСУ.