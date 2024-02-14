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После уничтожения "Цезаря Куникова" над морем летают вертолеты, но россияне утверждают, что "экипаж жив"

После уничтожения "Цезаря Куникова" над морем летают вертолеты, но россияне утверждают, что "экипаж жив"

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 07:57  •  17440 просмотра

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Вертолеты летают над морем после уничтожения Украиной "Цезаря Куникова", но русские утверждают, что команда якобы выжила, несмотря на доказательства того, что корабль затонул.

 После того как ВСУ совместно з ГУР Минобороны Украины потопили российский десантный корабль  "Цезарь Куников" в Крыму над морем летают вражеские вертолеты. Однако российские Telegram-каналы заявляют якобы о выжившем экипаже, пишет УНН

Детали

Российский анонимный канал "Два майора" настаивает, что  экипаж потонувшего корабля якобы жив. 

Близкий к министерству обороны канал "Рыбарь" подтверждает факт атаки, не приводя подробностей.

Тем временем  в российском минобороны пока молчат об атаке на корабль "Цезарь Куников". 

Как отмечает "Крымский ветер" десантный корабль "Цезарь Куников" уже под поверхностью воды. Над морем летают вертолеты, в частности ударный Ми-24 "Крокодил". 

 "Если "весь экипаж жив", то кого ищут вертолеты", - задается вопросом "Крымский ветер". 

Раннее 

УНН сообщал, что Украина уничтожила российский большой десантный корабль Цезарь Куников в Крыму в ночь на среду, 14 февраля. Это подтвердил Генштаб ВСУ.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Після знищення "Цезаря Кунікова" над морем літають вертольоти, але росіяни стверджують, що "екіпаж живий"
Helicopters fly over sea after Cesar Kunikov's destruction, but Russians whine that 'crew is alive'
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