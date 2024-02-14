После уничтожения "Цезаря Куникова" над морем летают вертолеты, но россияне утверждают, что "экипаж жив"

После того как ВСУ совместно з ГУР Минобороны Украины потопили российский десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму над морем летают вражеские вертолеты. Однако российские Telegram-каналы заявляют якобы о выжившем экипаже, пишет УНН.

Детали

Российский анонимный канал "Два майора" настаивает, что экипаж потонувшего корабля якобы жив.

Близкий к министерству обороны канал "Рыбарь" подтверждает факт атаки, не приводя подробностей.

Тем временем в российском минобороны пока молчат об атаке на корабль "Цезарь Куников".

Как отмечает "Крымский ветер" десантный корабль "Цезарь Куников" уже под поверхностью воды. Над морем летают вертолеты, в частности ударный Ми-24 "Крокодил".

"Если "весь экипаж жив", то кого ищут вертолеты", - задается вопросом "Крымский ветер".

Раннее

УНН сообщал, что Украина уничтожила российский большой десантный корабль Цезарь Куников в Крыму в ночь на среду, 14 февраля. Это подтвердил Генштаб ВСУ.