В россии заявили об атаке на нефтехранилище в воронежской области - росСМИ

В ночь на 14 февраля в россии ударный дрон пытался атаковать нефтехранилище "Придонское" в воронежской области. Вражеская ПВО якобы его сбила на городом семилуки, последствия атаки уточняются, пишут росСМИ, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, ударный БПЛА пытался атаковать нефтехранилище "Придонское" в воронежской области 14 февраля около двух часов ночи.

По данным Mash, это UJ-22 Airborne украинской UKRJET, 330 см в длину, 460 в ширину, который нес 3,5 кг взрывчатки. Предварительно, его запустили с севера Сумской области.

Как утверждают росСМИ, дрон якобы сбила вражеская ПВО над городом семилуки. Обошлось без пострадавших, впрочем последствия уточняются.

Дополнение

В минобороны рф утверждают об атаке девяти БПЛА в ночь на 14 февраля. Также говорят, что якобы перехватили и уничтожили один дрон над воронежской областью, еще два над Белгородской, а также 6 БПЛА над акваторией Черного моря.

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