Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая мир отмечает Международный день беспилотника - праздник, посвященный развитию беспилотных технологий, их вкладу в гражданские и военные сферы. Для Украины это не просто дата, а символ технологического прорыва в условиях войны, ведь украинские разработки в беспилотной авиации давно доказали свою эффективность, в частности в том, что дроны за 500$ могут уничтожать российскую технику, которая превышает стоимость в миллионы долларов, пишет УНН.

День беспилотника: история праздника

22 марта 2015 года любитель дронов и участник шоу That Drone Show Дэвид О'Нил предложил провести веселые гонки на пляже, где запустил целую кучу черных и белых аппаратов. Они не только летали и транслировали видео, но и издавали смешные звуки. Это событие так развеселило присутствующих, что Дэвид решил проводить день дронов ежегодно. Правда, дату проведения он перенес на май, когда царит более теплая и ясная погода. Поэтому с 2016 года Международный день беспилотников проводят в первую субботу мая.

Цель мероприятия – показать, что дроны можно применять не только в военных и разведывательных целях. Организаторы хотят донести мысль, что беспилотные технологии могут давать широкие мирные возможности: спасать людей, которые заблудились, оценивать качество роста сельскохозяйственных культур и другим образом стимулировать развитие экономики.

Кто бы тогда в 2015 году мог подумать, что такая веселая забава станет ценной, начиная с 2022 года. Дроны доказали свою эффективность во время полномасштабного российского вторжения в Украину, которые широко используются в войне.

Разведывательные и многоцелевые БпЛА

А1-СМ "Фурия" - украинский беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии. Разработан компанией "Атлон Авиа" в 2014 году. Способен проводить разведку и корректировать артиллерийский огонь. Дальность полета - до 200 км, продолжительность - до 3 часов.

А1-СМ “Фурия”

"Лелека-100" - украинский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки, разработанный в 2017 году. Обладает высокой точностью и устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы. БпЛА активно используется во время российского вторжения в Украину. В частности, в марте 2022 года с помощью комплекса был уничтожен российский зенитный комплекс "Бук".

“Лелека-100”

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Shark - разведывательный беспилотный комплекс, созданный компанией Ukrspecsystems для наблюдения и корректировки огня, разработанный в 2022 году. БпЛА оборудован высоконадежным модулем связи, что позволяет ему углубиться в тыл противника до 80 км в условиях радиоэлектронной борьбы. Оптико-электронный комплекс наблюдения с разрешением Full HD, с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным 3х цифровым зумом позволяет вести наблюдение на расстоянии до 5 км от беспилотника до объекта.

Shark

Raybird-3 (ACS-3) - тактический БпЛА с продолжительностью полета до 28 часов и дальностью до 1000 км. Предназначен для длительных миссий и поисково-спасательных операций. С 2016 года допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины.

Raybird-3 (ACS-3)

PD-2 - украинский многоцелевой БпЛА производства Ukrspecsystems, разработанный в 2020 году. PD-2 летает до 10 часов, обеспечивая связь на расстояние 180-200 км. Благодаря своей надежности и возможности вертикального взлета и посадки PD-2 может работать в различных условиях и средах.

БпЛА серии PD находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины.

PD-2

Ударные дроны и дроны-камикадзе

Punisher - легкий ударно-разведывательный БПЛА от украинской компании UA Dynamics. Он был разработан в 2016 году специально для подразделений Сил специальных операций ВСУ. Разработчики заявляют, что Punisher - это высокоточная альтернатива дальнобойной артиллерийской или ракетной оружию для поражения целей противника на дистанциях до 45 км.

Комплекс позволяет уничтожать цели с "первого выстрела". Имеет прогнозируемую локализацию воздействия. Дрон использует небольшую неуправляемую осколочно-фугасную бомбу калибра 75 мм, которая предназначена для уничтожения или вывода из строя стационарных сооружений, мобильных пунктов управления, легкой бронированной техники, пехоты.

Punisher

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UJ-22 AIRBORNE - многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, разработанный компанией "УкрДжет", который способен выполнять полеты в любое время года, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Способен нести неуправляемые авиационные бомбы (82-мм мины) для поражения живой силы, бронетехники и наземных объектов. Дрон способен выполнять задачи на расстоянии до 800 км.

28 февраля 2023 года было сообщено об найденном беспилотнике вблизи поселка Губастово (неподалеку от города Коломна) в московской области в 460 км от границы с Украиной в котором узнали украинский UJ-22 Airborne.

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Еще одной разработкой компании является UJ-23 TOPAZ - реактивный БпЛА, который входит в состав комплекса, способен выполнять полеты в любое время года, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Дрон способен выполнять задачи на расстоянии до 400 км, нести нагрузку до 10 кг, и находиться в воздухе до 90 мин.

RAM II – барражирующий боеприпас, предназначенный для нанесения точных эффективных ударов по вражеским силам и минимизации сопутствующего ущерба при использовании в городской местности.

Главной особенностью RAM II UAV является активная система визуального отслеживания объекта, что позволяет зафиксировать цель с помощью видео, которое передается в реальном времени с бортовой видеокамеры, и следить за целью до удара.

RAM II

В марте 2023 года Сергей Притула опубликовал видео, как с помощью RAM II были поражены российские ЗРК Тор М2 и РСЗО БМ-21 "Град".

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В августе прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом и успешном боевом применении нового украинского оружия - ракеты-дрона "Паляниця".

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Точных характеристик "Паляницы" сейчас нет, однако эксперты предполагают, что это реактивный дрон длиной 2-2,5 метра, со скоростью от 400 до 600 км/ч. Детали относительно его навигационной системы неизвестны, а вероятная боеголовка может достигать максимум 40 кг.

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Ан-196 "Лютый" - украинский дрон-камикадзе большой дальности. Основными операторами являются ГУР, СБУ и Воздушные силы ВСУ. Этот беспилотник наиболее известен за атаками на российскую нефтяную инфраструктуру и другие стратегические объекты глубоко на территории россии.

Дрон способен выполнять задачи на расстоянии до 1000 км и нести нагрузку до 75 кг.

Ан-196 “Лютый”

Морские дроны

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 2 мая, россия потеряла в войне против Украины 28 кораблей и 1 подводную лодку. Львиная доля морского флота была уничтожена морскими дронами, такие как Sea Baby и MAGURA V5.

Sea Baby - украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат, разработанный Службой безопасности Украины во время полномасштабного российского вторжения в Украину.

Первые модели были созданы до июля 2022 года в коллаборации со специалистами ВМС и некоторой частной компанией. Позже в СБУ решили разрабатывать беспилотники самостоятельно, результатом чего стал Sea Baby.

Модели конца 2023 года уже имели несколько дублирующих систем связи, были изготовлены из малозаметных материалов и имели боевые части до 850 кг, по сравнению со 108-килограммовыми в первых версиях

В мае прошлого года источники УНН сообщали, что морские дроны СБУ "Sea Baby", на которые украинцы собирали средства через платформу "UNITED24", отныне оснащены системами "Град" и уже активно "минусуют" оккупантов.

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В июле 2024 года стало известно, что 17 июля 2023 года морские дроны Sea Baby протаранили опоры Крымского моста. Более 20 часов беспилотники СБУ двигались двумя группами в направлении цели. Им удалось пройти незамеченными под носом у россиян и разрушить одну секцию моста и существенно повредить другую.

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6 марта 2024 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич представил первый из БНА на имя "Авдеевка", который стал более мощным за прошлые образцы. В СБУ рассказали, что этот беспилотник является многоразовым и имеет собственное вооружение, с помощью которого может поражать цели и помогать более дешевым беспилотникам.

В июне 2024 года Украина поразила не менее 4 вражеских корабля благодаря тому, что морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова. Взрывчатка была установлена на маршрутах, которыми пользуются исключительно военные корабли рашистов.

В частности, этими дронами был поражен малый ракетный корабль "Самум", патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", а также противоминный корабль "Владимир Козицкий".

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Magura V5 - украинский многоцелевой надводный беспилотный катер, разработанный для ГУР Министерства обороны Украины. Способен выполнять наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота, но прежде всего известен за ударной ролью.

В частности, этим дроном был поражен российский разведывательный корабль "иван хурс", скоростной катер врага, а также российский катер "Тунец" во временно оккупированном Крыму.

Также в ГУР сообщали, что благодаря украинским морским дронам ГУР МО Украины Magura V5 на дно пошли:

десантные суда “акула” и “серна”;

ракетный корабль “ивановец”;

большой десантный корабль “цезарь куников” и патрульный корабль чф рф “cєрґєй котов”.

Кроме того, 31 декабря 2024 года воины ГУР впервые в мире уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5, еще один вертолет был поражен.

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В марте этого года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил универсальный водный дрон, оснащенный торпедами, миниганом, пулеметом и ПЗРК.

Речь идет о роботе под названием "Катран" - это новая высокотехнологичная разработка от украинской военной компании Military Armored Company HUB.

"Дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, ПЗРК и другим оружием. Он спокойно преодолевает расстояния более 1 000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции. Дрон многофункциональный - эффективно уничтожает морские, наземные и воздушные цели", - заявлял Федоров.

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Можно сделать вывод, что украинская промышленность сделала огромный шаг вперед в разработке собственных дронов, которые можно собрать даже в гаражах. Украина демонстрирует значительный прогресс в развитии собственной оборонной промышленности, в частности в сфере беспилотных технологий, что существенно повышает обороноспособность страны и уменьшает зависимость от иностранных поставок.